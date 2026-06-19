PlayStation 5: PC-Veröffentlichungen ausgewählter Spiele weiterhin geplant

Nachdem in den vergangenen Jahren die Konsolenexklusivität von First-Party-Produktionen immer mehr abnahm, scheint sich dieser Trend langsam aber sicher umzukehren.
Zuletzt sorgte Xbox mit einer groß angekündigten Exklusiv-Strategie für Aufsehen, schon einige Monate zuvor wurden Pläne seitens SONY bekannt, seine großen Singleplayer-Spiele nicht mehr für den PC veröffentlichen zu wollen.
Laut PlayStation-CEO Hideaki Nishino möchte man allerdings auch weiterhin ausgewählte Spiele für den PC veröffentlichen. In gewissen Fällen, wie etwa bei Live-Service-Spielen, sei dies dem allgemeinen Spielerlebnis zuträglich und deshalb sinnvoll:
„Von Anfang an haben wir die Plattformauswahl anhand der Eigenschaften der einzelnen Titel getroffen. Wenn eine Veröffentlichung auf dem PC das Spielerlebnis für diesen Titel maximieren kann, werden wir dies auch weiterhin in Betracht ziehen.“
„Derzeit konzentrieren wir uns bei den von uns selbst entwickelten Einzelspieler-Spielen darauf, den Wert des Spielerlebnisses, das wir auf der PlayStation bieten können, weiter zu verfeinern. Bei Live-Service-Spielen halten wir es hingegen für wichtig, dass sie von möglichst vielen Menschen über den Online-Multiplayer-Modus gespielt werden können. Daher werden wir diese Spiele grundsätzlich weiterhin sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC veröffentlichen.“
„Unabhängig von der Plattform treffen wir unsere Entscheidungen stets mit dem Ziel, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, das die einzigartigen Merkmale jedes Titels optimal zur Geltung bringt.“
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also eigene produzierte Singleplayer-Spiele wie Marvel’s Wolverine, Konsolen-exklusive und eingekaufte exklusive Spiele wie Death Stranding 2 auch weiterhin für PC möglich.
Da Sony leider nur noch wenige interessante SP Spiele bringt, ist das für mich immer weniger von Bedeutung.
Ja leider sehr wenig kommt von Playstation
Das meiste ist sowieso Einheitsbrei und deswegen who cares.
Ja leider, aber die Gehirnakrobaten bei Sony wollen es nicht begreifen das man auf Krampf nicht alles auf GaaS spiele auslegen sollte. Sie müssen zurück zu den SP spielen, und alle paar Jahre vielleicht ein GaaS Spiel, aber dann bitte nicht von den etablierten Main First Party Studios.
Die Strategie wird sich auch drüben bald ändern. wundern würde mich das nicht – die Zahlen bei Sony sehen auch nicht gut aus
Oh, nein. Ich bin schockiert. 😱
🤨
Eigentlich bin ich gar nicht schockiert. Das war schon lange klar so.
Dann ist es jetzt auch ganz offiziell bestätigt.
Singleplayer nur auf der Playstation, Multiplayer dürfen überall gespielt werden.
GAAS? Interessieren mich nicht
Bla, bla, bal.-
Spielerlebnis verbessern. Sonn Schmarn.
Das Spielerlebnis würde allein auf dem PC durch die bessere Optik verbessert werden. Aber dann verdient man ja 30% weniger und würde vielleicht sogar bei einigen den Grund verlieren das die sich ne playstation kaufen.
Genauso wie die angebliche Begründung ja ist das man mit den Spielen nicht genug Eingenommen hätte.
Logisch, wenn man die erst Jahre später rausbringt, die Spieler dann noch Probleme haben weil die Dinger trotz allem meist verbuggt sind aber man trotzdem nahezu den vollen Preis haben will.
Würden die die Spiele zu Release, oder vielleicht 6 Monate später, rausbringen, würden sich auch Abnehmer finden wenn man nicht unbedingt den Zwangs-PS-Account voraussetzen würde, was für viele auch schon ein no-go ist.
Das es gekauft wird zeigt ja alleine schon die Tatsache das es bei Multiplayer funktioniert. Würde die das auch erst Jahre später veröffentlichen wäre da das Problem nicht anders.
Besser kann man es nicht sagen. Da wundern die sich, dass sich die Spiele nicht so gut verkaufen, wenn sie mehrere Jahre später erscheinen. Man muss von vornherein kommunizieren, wann die Games auf dem PC erscheinen.
Dann aber noch den Vollpreis zu verlangen, ist verrückt. 49,99€ für ein Spiel, das bereits mehrere Jahre alt ist, wäre angemessen, aber keine 70 oder 80€.
Live Service Spiele bringen langfristig Geld. Ich denke, darum geht es primär, aber dennoch haben die Spieler auch etwas davon.