PlayStation 5: PC-Veröffentlichungen ausgewählter Spiele weiterhin geplant

Nachdem in den vergangenen Jahren die Konsolenexklusivität von First-Party-Produktionen immer mehr abnahm, scheint sich dieser Trend langsam aber sicher umzukehren.

Zuletzt sorgte Xbox mit einer groß angekündigten Exklusiv-Strategie für Aufsehen, schon einige Monate zuvor wurden Pläne seitens SONY bekannt, seine großen Singleplayer-Spiele nicht mehr für den PC veröffentlichen zu wollen.

Laut PlayStation-CEO Hideaki Nishino möchte man allerdings auch weiterhin ausgewählte Spiele für den PC veröffentlichen. In gewissen Fällen, wie etwa bei Live-Service-Spielen, sei dies dem allgemeinen Spielerlebnis zuträglich und deshalb sinnvoll:

„Von Anfang an haben wir die Plattformauswahl anhand der Eigenschaften der einzelnen Titel getroffen. Wenn eine Veröffentlichung auf dem PC das Spielerlebnis für diesen Titel maximieren kann, werden wir dies auch weiterhin in Betracht ziehen.“ „Derzeit konzentrieren wir uns bei den von uns selbst entwickelten Einzelspieler-Spielen darauf, den Wert des Spielerlebnisses, das wir auf der PlayStation bieten können, weiter zu verfeinern. Bei Live-Service-Spielen halten wir es hingegen für wichtig, dass sie von möglichst vielen Menschen über den Online-Multiplayer-Modus gespielt werden können. Daher werden wir diese Spiele grundsätzlich weiterhin sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC veröffentlichen.“ „Unabhängig von der Plattform treffen wir unsere Entscheidungen stets mit dem Ziel, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, das die einzigartigen Merkmale jedes Titels optimal zur Geltung bringt.“