PlayStation 5: Petition gegen Sonys Ende physischer Discs erreicht 120.000 Unterschriften

Nach Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 keine physischen PlayStation-Discs mehr zu produzieren, hat sich in der internationalen Gaming-Community deutlicher Widerstand formiert.
PlayStation steht damit im Zentrum einer Debatte, die weit über reine Vertriebsfragen hinausgeht und grundlegende Aspekte von Besitz, Zugänglichkeit und Plattformkontrolle betrifft. Eine von Change.org gestartete Petition hat bereits über 120.000 Unterschriften gesammelt, während mehr als 65.000 Zuschauer eines Digital-Foundry-Votings die Entscheidung ablehnen.
Initiiert wurde die Petition von Jade Pearce, CEO eines unabhängigen kanadischen Spielehändlers. Sie kritisiert vor allem die möglichen Folgen für den Gebrauchtmarkt, das Teilen von Spielen sowie die zunehmende Abhängigkeit von einzelnen digitalen Plattformen. Auch Spieler mit eingeschränktem oder teurem Internetzugang werden als besonders betroffen hervorgehoben. Die Petition fasst die Kernforderung klar zusammen: Digitale Spiele sollen eine Option bleiben, nicht die einzige Form des Zugangs.
Parallel dazu äußerte sich Digital-Foundry-Redakteur John Linneman deutlich kritisch. Er verweist auf eine zunehmende Verschiebung von digitalem Besitz hin zu einem Modell, das faktisch eher einer zeitlich begrenzten Nutzung gleicht. Als Beispiele nennt er unter anderem die Schließung älterer PlayStation-Stores sowie frühere Fälle, in denen digitale Inhalte nachträglich aus Nutzerbibliotheken entfernt wurden.
Besonders brisant ist dabei der Kontext weiterer Entscheidungen innerhalb des PlayStation-Ökosystems. So wurden in der Vergangenheit mehrere hundert digitale Filme aus Nutzerbibliotheken entfernt, während gleichzeitig physische Editionen zunehmend durch Codes oder digitale Inhalte ersetzt werden. Laut Linneman zeigt sich darin eine Entwicklung, bei der Käufer nicht mehr Eigentum im klassischen Sinne erwerben, sondern vielmehr Zugang auf Widerruf.
Auf der wirtschaftlichen Ebene dürfte Sonys Strategie jedoch klar kalkuliert sein. Der Trend hin zu digitalen Verkäufen reduziert Kosten für Produktion und Logistik, während gleichzeitig die Kontrolle über Preisgestaltung und Vertrieb erhöht wird. Dies könnte insbesondere im Hinblick auf steigende Hardwarekosten durch teurere Speichertechnologien wie SSDs und RAM eine Rolle für zukünftige Konsolengenerationen spielen.
Während PlayStation aktuell im Zentrum der Debatte steht, bleibt für unzufriedene Nutzer die Alternativenlandschaft uneinheitlich. Nintendo setzt weiterhin teilweise auf physische Medien, ergänzt jedoch neue „Game-Key Cards“. Microsoft könnte hingegen stärker auf digitale Konsolenmodelle und hybride PC-Ökosysteme setzen. Auch Steam-basierte Hardwarelösungen bieten zwar Flexibilität, verzichten jedoch ebenfalls auf klassische Datenträger.
Die Diskussion zeigt damit eine zentrale Verschiebung in der Gaming-Industrie: weg vom physischen Besitz, hin zu vollständig digitalen Vertriebsmodellen – mit weitreichenden Konsequenzen für Verbraucher, Handel und Sammler.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab zwar keine PS, aber aus Prinzip unterzeichnet.
Darf gerne noch viel mehr werden
Letztendlich sind 120000 bei 90+ Millionen verkauften Konsolen/Usern aber leider nur ein winziger Tropfen auf den heißen Stein
Ist das nicht eine weltweit ausgerichtete Petition? Das wäre dann ziemlich wenig.
Noch viel zu schwach, da müsste viel mehr rumkommen, selbst bei 1 Million ist das nix. Wie schon einige geschrieben haben, es muss Signifikant ans Geld gehen, sonst wird das nix, selbst dann lässt sich die Zukunft nicht aufhalten.
Ein Tropfen auf den heißen Stein der vorher verdampft bevor er überhaupt einschlägt. 😕immerhin versucht man irgendwas.
Selbst 1 Million Unterschriften wären nichts. Und ich bezweifle das es das schafft.
Sind 120k. Viel?!?
Also letztens wurde hier in den Kommentaren moniert, dass andere Petitionen bei 130.000 lägen und total aussagekräftig seien. Aber du wirst deine Antwort wohl irgendwo dazwischen finden. Jedenfalls ist die Aktion ziemlich schnell von 30.000 auf über 120.000 gesprungen.
In dem Kontext wohl eher nicht. Um wirklich was zu bewegen müssten wohl Millionen laut werden
Ich könnte mir gut vorstellen das die neuen Konsolen ob nun PS oder xbox kein Laufwerk mehr haben werden.
Dennoch sollte man ein externes Laufwerk anbieten. Oder das externe der PS5 mit der PS6 kompatibel sein, oder? 🙂
Im Prinzip wäre es ja nicht schwer, ein Laufwerk optional anzubieten, die Konsolen haben ja u.a. zu Genüge an USB-Schnittstellen. Löst das Problem nicht gänzlich, aber alte Discs werden so wenigstens nicht wertlos