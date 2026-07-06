PlayStation 5: Petition gegen Sonys Ende physischer Discs erreicht 120.000 Unterschriften

Nach Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 keine physischen PlayStation-Discs mehr zu produzieren, hat sich in der internationalen Gaming-Community deutlicher Widerstand formiert.

PlayStation steht damit im Zentrum einer Debatte, die weit über reine Vertriebsfragen hinausgeht und grundlegende Aspekte von Besitz, Zugänglichkeit und Plattformkontrolle betrifft. Eine von Change.org gestartete Petition hat bereits über 120.000 Unterschriften gesammelt, während mehr als 65.000 Zuschauer eines Digital-Foundry-Votings die Entscheidung ablehnen.

Initiiert wurde die Petition von Jade Pearce, CEO eines unabhängigen kanadischen Spielehändlers. Sie kritisiert vor allem die möglichen Folgen für den Gebrauchtmarkt, das Teilen von Spielen sowie die zunehmende Abhängigkeit von einzelnen digitalen Plattformen. Auch Spieler mit eingeschränktem oder teurem Internetzugang werden als besonders betroffen hervorgehoben. Die Petition fasst die Kernforderung klar zusammen: Digitale Spiele sollen eine Option bleiben, nicht die einzige Form des Zugangs.

Parallel dazu äußerte sich Digital-Foundry-Redakteur John Linneman deutlich kritisch. Er verweist auf eine zunehmende Verschiebung von digitalem Besitz hin zu einem Modell, das faktisch eher einer zeitlich begrenzten Nutzung gleicht. Als Beispiele nennt er unter anderem die Schließung älterer PlayStation-Stores sowie frühere Fälle, in denen digitale Inhalte nachträglich aus Nutzerbibliotheken entfernt wurden.

Besonders brisant ist dabei der Kontext weiterer Entscheidungen innerhalb des PlayStation-Ökosystems. So wurden in der Vergangenheit mehrere hundert digitale Filme aus Nutzerbibliotheken entfernt, während gleichzeitig physische Editionen zunehmend durch Codes oder digitale Inhalte ersetzt werden. Laut Linneman zeigt sich darin eine Entwicklung, bei der Käufer nicht mehr Eigentum im klassischen Sinne erwerben, sondern vielmehr Zugang auf Widerruf.

Auf der wirtschaftlichen Ebene dürfte Sonys Strategie jedoch klar kalkuliert sein. Der Trend hin zu digitalen Verkäufen reduziert Kosten für Produktion und Logistik, während gleichzeitig die Kontrolle über Preisgestaltung und Vertrieb erhöht wird. Dies könnte insbesondere im Hinblick auf steigende Hardwarekosten durch teurere Speichertechnologien wie SSDs und RAM eine Rolle für zukünftige Konsolengenerationen spielen.

Während PlayStation aktuell im Zentrum der Debatte steht, bleibt für unzufriedene Nutzer die Alternativenlandschaft uneinheitlich. Nintendo setzt weiterhin teilweise auf physische Medien, ergänzt jedoch neue „Game-Key Cards“. Microsoft könnte hingegen stärker auf digitale Konsolenmodelle und hybride PC-Ökosysteme setzen. Auch Steam-basierte Hardwarelösungen bieten zwar Flexibilität, verzichten jedoch ebenfalls auf klassische Datenträger.

Die Diskussion zeigt damit eine zentrale Verschiebung in der Gaming-Industrie: weg vom physischen Besitz, hin zu vollständig digitalen Vertriebsmodellen – mit weitreichenden Konsequenzen für Verbraucher, Handel und Sammler.