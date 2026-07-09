PlayStation 5: Petition gegen Sonys Ende physischer Discs erreicht über 200.000 Unterschriften

Der Protest gegen die geplante Abkehr von physischen Datenträgern bei der PlayStation 5 wächst weiter. Eine Petition gegen Sonys Pläne hat inzwischen die Marke von über 200.000 Unterschriften überschritten und erhält weiterhin Unterstützung aus der Gaming-Community.

Auch in den sozialen Netzwerken reißt die Kritik nicht ab. Zahlreiche Beiträge von Sony und PlayStation werden seit Tagen mit Kommentaren wie „Don’t Kill the Disc“, „F*CK SONY“ und anderen Protestbotschaften beantwortet. Fans bringen damit ihre Sorge und ihren Unmut über eine vollständig digitale Zukunft und die Folgen für den Besitz von Spielen zum Ausdruck.

Besonders deutlich zeigt sich das an mehreren Beiträgen auf den offiziellen Kanälen. Ein Post zu The Blood of Dawnwalker sammelte innerhalb kurzer Zeit mehr als 17.000 Kommentare.

Der Beitrag zu den PlayStation Plus-Spielen für Juli erreichte sogar über 22.000 Kommentare. Zusätzlich wurden dort Community-Notes ergänzt, die darauf hinweisen, dass digitale Käufe in der Regel Lizenzen und kein Eigentum darstellen.

Dabei wird unter anderem auf die Formulierung verwiesen: „The Software is licensed to you, not sold…“

Diese Diskussion dreht sich vor allem um Themen wie langfristigen Besitz, Spielerhaltung, Weiterverkauf, Verleihmöglichkeiten sowie die Abhängigkeit von digitalen Stores und Servern.

Auch Sonys erster Social-Media-Beitrag nach der Ankündigung der Disc-Pläne, auf den nach Angaben der Nutzer sechs Tage lang keine weitere Kommunikation folgte, wurde mittlerweile mit rund 64.000 Kommentaren versehen.

Der Original-Post hat allein auf X über 102.000 Kommentare, unglaubliche 170 Millionen Views und unfassbare 8 Community-Notes gesammelt. Somit zählt der Beitrag auf X (ehemals Twitter) zu einem der erfolgreichsten Gaming-Posts in der Geschichte des Netzwerks.

Parallel dazu hält Sony an seiner Entscheidung fest, der Gamescom 2026 fernzubleiben. Sollte sich daran nichts ändern, wäre es bereits das siebte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen nicht auf der Spielemesse vertreten ist und seinen Fans den Rücken kehrt.