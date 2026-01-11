PlayStation 5: PlayStation-Games könnten sich künftig selbst spielen

Mit einem neuen Patent arbeitet Sony an einer Technologie, die PlayStation‑Spiele künftig mit KI‑Unterstützung selbst ausführen könnte und damit eine zusätzliche Form der In‑Game‑Hilfe einführt, wie wir bereits berichtet haben.
In den Patentunterlagen wird beschrieben, wie ein sogenannter Ghost Player zum Einsatz kommt, der als KI‑generierte Version der Spielfigur bestimmte Abschnitte eines Levels vorspielt oder vollständig übernimmt. Die Idee richtet sich an Situationen, in denen Spieler nicht weiterkommen und Unterstützung benötigen, ohne das Spiel verlassen zu müssen.
Das Patent, das ursprünglich im September 2024 eingereicht wurde und nun durch einen internationalen Bericht der World Intellectual Property Organization erneut Aufmerksamkeit erhält, beschreibt verschiedene Funktionsweisen des Systems. Ein Beispiel zeigt, wie ein Spieler in einem Uncharted‑Titel feststecken könnte und der Ghost Player in einem Guide Mode die Lösung demonstriert, bevor der Spieler sie selbst ausführt.
Alternativ würde ein Complete Mode denselben Abschnitt automatisch abschließen und den Fortschritt direkt fortsetzen.
Sony verweist in den Unterlagen darauf, dass Spiele bereits heute Hilfesysteme bieten, die bei Rätseln oder schwierigen Kämpfen unterstützen. Die Ghost‑Player‑Technologie erweitert dieses Konzept um eine KI‑gestützte Variante, die direkt im laufenden Spiel agiert und sowohl Hinweise als auch vollständige Lösungen übernehmen kann.
Wie und wann die Technologie in PlayStation‑Spielen eingesetzt wird, bleibt offen, doch das Patent zeigt einen klaren Ansatz für zukünftige Assistenzfunktionen.
Der eine oder andere kennt die Technik vielleicht von einigen Mario-Spielen und der Super Guide-„Technologie“?
Was haltet ihr von dieser Technik? Würdet ihr euch sowas auch für die Xbox wünschen?
Hinweise sind ok. Wenn ich irgendwo feststecke dann hole ich mir Hilfe aus dem Netz. Durchspielen will ich aber selber. Was ist sonst der Sinn?
Sehe das auch kritisch, es gibt zwar so manche Spiele die aufgehört haben. Weil ichs einfach nicht weitergeschafft habe. Aber es gibt ja immer eine Lösung. Besser fände ich wenn man den Ghost einschalten würden um dann Hinweise zu bekommen, den Part dann aber nachträglich selbst spielen muss. Zb bei den SchilderStunts in Forza Horizon hätte mich sowas gewünscht.
Die Idee, quasi KI für mich zocken zu lassen, halte ich für total absurd.
Na, wenn man einfach nicht weiterkommt und den Vollpreistitel geholt hat, könnte ich es schon verstehen wenn man sich denkt: da will ich noch etwas weiter spielen…
Aber lieber selber spielen und die Stelle schaffen, ist viel besser fürs eigene Ego. Ist zwar nervig und kann einen das Spiel vermiesen, aber mit ein wenig Fleiß geht das meistens doch gut aus.
Zählt ja zu Barrierefreiheit,für Leute mit besonderen Einschränkung bzw. Behinderung
Aber auch für normalos die Probleme bei schweren Passagen in Games haben also ja eine tolle Sache wie ich finde 😁👍
Genau das sehe ich ebenfalls. Was spricht dagegen wenn jemand mit einem motorischen Handicap dadurch Hilfe bekommt ein Spiel wie Dark Souls zu spielen?
Sollte so eine Funktion irgendwann kommen (und Sie wird kommen – ob Sie dann Erfolg hat und auch für ein positives Echo sorgt, sei mal dahingestellt), hoffe ich, dass man bei aktiver Funktion, keine Trophies freischaltet.
Und wir haben ja mittlerweile in einigen Spielen schon so Funktionen, die einem das Game angenehmer machen und sich wie cheaten anfühlen. Zum Beispiel EXP Farmen in Forza durch die Barrierefreiheit oder der Renter-din Build in Diablo IV.
„Sollte so eine Funktion irgendwann kommen (und Sie wird kommen – ob Sie dann Erfolg hat und auch für ein positives Echo sorgt, sei mal dahingestellt), hoffe ich, dass man bei aktiver Funktion, keine Trophies freischaltet.“
Warum willst du das? Wertet es dein Erlebnis Boss XY geschafft zu haben ab, wenn jemand mit einem Handicap diese Hilfe nutzt und im Spiel weiterkommt?
Sony bereitet sich wohl auf Auto play vom mobile Markt vor.
Alle Schrott Spiele, aber so wie das boomt wohl unsere Zukunft.
Hmmmm…..auch wenn der Ghost-Player bzw die KI die Lösung nur vorgibt oder zeigt , verliert es doch ab Reiz.
So könnte man Games locker durchziehen…
Nein, auch wenn es noch so schwierig ist, muß man da alleine durch.