PlayStation 5: PlayStation-Games könnten sich künftig selbst spielen

Mit einem neuen Patent arbeitet Sony an einer Technologie, die PlayStation‑Spiele künftig mit KI‑Unterstützung selbst ausführen könnte und damit eine zusätzliche Form der In‑Game‑Hilfe einführt, wie wir bereits berichtet haben.

In den Patentunterlagen wird beschrieben, wie ein sogenannter Ghost Player zum Einsatz kommt, der als KI‑generierte Version der Spielfigur bestimmte Abschnitte eines Levels vorspielt oder vollständig übernimmt. Die Idee richtet sich an Situationen, in denen Spieler nicht weiterkommen und Unterstützung benötigen, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Das Patent, das ursprünglich im September 2024 eingereicht wurde und nun durch einen internationalen Bericht der World Intellectual Property Organization erneut Aufmerksamkeit erhält, beschreibt verschiedene Funktionsweisen des Systems. Ein Beispiel zeigt, wie ein Spieler in einem Uncharted‑Titel feststecken könnte und der Ghost Player in einem Guide Mode die Lösung demonstriert, bevor der Spieler sie selbst ausführt.

Alternativ würde ein Complete Mode denselben Abschnitt automatisch abschließen und den Fortschritt direkt fortsetzen.

Sony verweist in den Unterlagen darauf, dass Spiele bereits heute Hilfesysteme bieten, die bei Rätseln oder schwierigen Kämpfen unterstützen. Die Ghost‑Player‑Technologie erweitert dieses Konzept um eine KI‑gestützte Variante, die direkt im laufenden Spiel agiert und sowohl Hinweise als auch vollständige Lösungen übernehmen kann.

Wie und wann die Technologie in PlayStation‑Spielen eingesetzt wird, bleibt offen, doch das Patent zeigt einen klaren Ansatz für zukünftige Assistenzfunktionen.

Der eine oder andere kennt die Technik vielleicht von einigen Mario-Spielen und der Super Guide-„Technologie“?

Was haltet ihr von dieser Technik? Würdet ihr euch sowas auch für die Xbox wünschen?