PlayStation 5: PlayStation-Disc-Aus: Ex-Blizzard-Präsident Mike Ybarra kritisiert Sonys Digital-Kurs

Mit deutlichen Worten hat sich der ehemalige Blizzard Entertainment-Präsident Mike Ybarra zum geplanten Ende physischer Spiele-Discs bei PlayStation geäußert. Seiner Ansicht nach könnte die Entscheidung vor allem für Kinder das klassische Weihnachtserlebnis verändern.

Für viele Familien gehöre es seit Jahren dazu, an Weihnachten ein neues Spiel auszupacken und direkt loszulegen. Genau dieses Erlebnis gehe mit dem Wechsel zu rein digitalen Versionen zunehmend verloren, erklärte Ybarra.

Bevor PlayStation und andere Unternehmen vollständig auf digitale Spiele umstellen, fordert Mike Ybarra deshalb bessere Garantien für Käufer.

Spieler müssten sich darauf verlassen können, dass bereits erworbene Titel auch langfristig verfügbar bleiben und nicht durch Lizenz- oder Plattformentscheidungen verloren gehen.

Zum Abschluss kritisierte der ehemalige Blizzard Entertainment-Präsident auch die Wartezeit nach dem Auspacken eines Spiels. Ein neues Spiel zu öffnen und anschließend erst stundenlang herunterladen zu müssen, sei aus seiner Sicht „eine echte Enttäuschung“.