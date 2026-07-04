PlayStation 5: PlayStation-Disc-Aus: Ex-Blizzard-Präsident Mike Ybarra kritisiert Sonys Digital-Kurs

Mit deutlichen Worten hat sich der ehemalige Blizzard Entertainment-Präsident Mike Ybarra zum geplanten Ende physischer Spiele-Discs bei PlayStation geäußert. Seiner Ansicht nach könnte die Entscheidung vor allem für Kinder das klassische Weihnachtserlebnis verändern.
Für viele Familien gehöre es seit Jahren dazu, an Weihnachten ein neues Spiel auszupacken und direkt loszulegen. Genau dieses Erlebnis gehe mit dem Wechsel zu rein digitalen Versionen zunehmend verloren, erklärte Ybarra.
Bevor PlayStation und andere Unternehmen vollständig auf digitale Spiele umstellen, fordert Mike Ybarra deshalb bessere Garantien für Käufer.
Spieler müssten sich darauf verlassen können, dass bereits erworbene Titel auch langfristig verfügbar bleiben und nicht durch Lizenz- oder Plattformentscheidungen verloren gehen.
Zum Abschluss kritisierte der ehemalige Blizzard Entertainment-Präsident auch die Wartezeit nach dem Auspacken eines Spiels. Ein neues Spiel zu öffnen und anschließend erst stundenlang herunterladen zu müssen, sei aus seiner Sicht „eine echte Enttäuschung“.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Top 👍🏻
Hoffentlich hört und sieht Xbox die ganze Kritik
Also XBOX ist je nach Kontext eine Spielkonsole, Videospiel-Marke oder eine Anwendungssoftware zur Verwaltung von Computerspielen.
Du meinst wohl Microsoft. 😉
Es gibt ja aber mind. 1 Xbox CEO, also auch wenn es nur eine Marke hat er trotzdem nicht ganz unrecht. Ob nun an die Executive Vice President von MS oder an die CEO von Xbox macht da keinen Unterschied.
Grad der mit Battle.Net…
Ja Weihnachten wird jetzt richtig trostlos. 🙄😂
Omas haben regelmäßig im Media Markt auch physische Xbox-Spiele gekauft. Ist doch logisch
Noch nie in meinem ganzen langen Leben, habe ich je zu Weihnachten oder sonstigen Feiertagen ein Videospiel geschenkt bekommen, weder von der Oma noch sonst jemanden, obwohl alle wissen dass Spielen so ziemlich mein einziges Hobby ist.
Die Wahl zu haben ist einfach das beste, Sony macht das nur damit noch mehr bei ihnen ankommt und sie die Macht gegenüber dem Konsumenten weiter erhöhen können
Was für Quatsch. Weihnachten ist doch umso besser ohne die Playstation. Gibt da viel bessere Sachen die ich mir Weihnachten vorstellen könnte.
Nach Ybarra kritisiert auch IGN Sony für Ihren D***move. Ich Fall vom Glauben ab …
Ybarra….
Unser Trojaner. 😂
Nach getaner Arbeit ausgemustert.
Ja alles nicht schön. Es fängt ja schon damit an, dass es ja kaum noch Geschäfte gibt, die wirklich noch relevant sind. Außer den Lebensmitteln, Drogerie und Kleidung ist ja online bestellen eigentlich in jeder Hinsicht besser mittlerweile.
Das Aus von Gamestop tat mir schon weh. Media Markt kann man dahingehend ja auch mittlerweile eher vergessen. Kaum Auswahl und meistens zu teuer.
Man muss seine Spiele bereits online bestellen und teilweise ausm Ausland.
Und jetzt sollen die physischen Spiele auch noch wegfallen.
Ich mag das alles nicht und hoffe, dass die ganzen Sammelklagen was bringen und Sony schön aufs Mail damit fällt.
Ich will so eine Zeit nicht.
Ich verstehe den Frust ja und finde es auch falsch, die Disc abzuschaffen, aber Kindern heutzutage dürfte es vollkommen egal sein, ob eine Disc oder ein Code in der Hülle steckt😅
Kann nur zustimmen für Sammler oder als Geschenk disc zu nutzen wird es nicht mehr geben.
„Ein neues Spiel zu öffnen und anschließend erst stundenlang herunterladen zu müssen, sei aus seiner Sicht „eine echte“ Enttäuschung“.
Na ja, für das schlechte Internet können die Anbieter auch nichts.
Und oftmals passen ja alle Daten gar nicht mehr auf disc.
Auch ohne Installation wie zu Ps2 Zeiten gehts heutzutage auch nicht mehr.