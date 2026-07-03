PlayStation 5: PlayStation-Fans laufen Sturm: Disc-Aus löst weltweite Boykotte und Protestwelle aus

Die Entscheidung von PlayStation, künftig vollständig auf physische Spiele-Discs zu verzichten, sorgt weiterhin für massive Reaktionen. In den sozialen Netzwerken wächst der Protest, während zahlreiche Spieler ihrem Unmut öffentlich Luft machen.

Einen zusätzlichen Dämpfer erhielt PlayStation, nachdem der entsprechende Beitrag auf X mit einer Community Note versehen wurde.

Important updates: News on physical discs for new games – https://t.co/BzZODXdWGY News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita – https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Gleichzeitig sammelte der Post mittlerweile rund 70.000 Antworten (über 100 Millionen Views), von denen ein Großteil die angekündigte Strategie scharf kritisiert. Beobachter sprechen bereits von einem der größten Community-Backlashs der vergangenen Jahrzehnte.

Über Change.org wurde inzwischen eine Petition gestartet, mit der Fans Sony zum Erhalt physischer Spiele bewegen möchten. Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer in sozialen Netzwerken, ihre PlayStation Plus-Mitgliedschaft gekündigt oder Vorbestellungen – darunter Marvel’s Wolverine – aus Protest storniert zu haben.

Weitere Beiträge von PlayStation werden inzwischen ebenfalls von kritischen Kommentaren dominiert. Besonders häufig wird dabei die Sorge geäußert, dass mit dem Ende der Disc auch ein dauerhaftes Eigentum an gekauften Spielen verloren gehe.

Als Beispiel führen viele Nutzer an, dass digitale Käufe lediglich eine widerrufbare Nutzungslizenz darstellen und Inhalte aufgrund auslaufender Lizenzen entfernt werden können. Verwiesen wird dabei unter anderem auf den Wegfall von mehr als 500 StudioCanal-Filmen aus digitalen PlayStation-Bibliotheken vor wenigen Tagen.

Selbst ein später veröffentlichter Social-Media-Beitrag, in dem PlayStation-Fans dazu aufgefordert wurden, ihre schönsten Gaming-Screenshots zu teilen, entwickelte sich zu einer weiteren Protestplattform. Statt Spielszenen posteten zahlreiche Nutzer Bilder gekündigter PlayStation Plus-Abonnements oder bestätigte Stornierungen ihrer Vorbestellungen.

Sure, here is a screenshot for you, fucking morons. https://t.co/EbEH0RSfsB pic.twitter.com/13pqjdQbzq — Goldrum the Swag Bear (@Goldietheswag3) July 2, 2026

Die Ankündigung hat so große Wellen geschlagen, dass selbst Unternehmen wie „DMC – DeLorean“ darauf reagiert haben:

Und egal, wo Sony gerade Aktivitäten zeigt, die Fans zeigen ihre Gegenwehr:

Yeah there’s no coming back from this pic.twitter.com/GnrLiE58BM — Deji Majek (@Dejimon11) July 1, 2026

Selbst die Postings aus dem Jahr 2013, wobei Sony verspricht: „PS4 wird keine neuen Einschränkungen bei der Nutzung Ihrer PS4-Spieldiscs verhängen“ – werden förmlich mit wütenden Kommentaren zugepflastert:

Sogar der Weihnachtsmann zeigt sich erzürnt:

Sony is on the naughty list. pic.twitter.com/OQYLLR5kHE — Santa Decides (@SantaDecides) July 2, 2026

Und es geht weiter mit unzähligen Memes, Bildern, Videos und mehr:

RIP. They just killed physical games, because they don’t want you to own anything. – Sony is done making discs.

– Next XBOX won’t even have a drive. They’ll cut all the printing, packaging, and shipping costs, but still charge us $70+ for a download. „Consumer preferences are… pic.twitter.com/GFhrDEJgW2 — Rooster (@TheRooster) July 1, 2026

🚨ÚLTIMA HORA: KFC dejará de ofrecer su formato físico a partir de hoy. Sus productos solo se podrán consumir a través de su app en formato falso png. pic.twitter.com/7BBC2uqXHO — KFC (@KFC_ES) July 2, 2026

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