PlayStation 5: PlayStation-Fans laufen Sturm: Disc-Aus löst weltweite Boykotte und Protestwelle aus

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Image: PlayStation 5

PlayStation kassiert heftigen Gegenwind: Disc-Aus sorgt für Proteste, Petitionen und Abo-Kündigungen.

Die Entscheidung von PlayStation, künftig vollständig auf physische Spiele-Discs zu verzichten, sorgt weiterhin für massive Reaktionen. In den sozialen Netzwerken wächst der Protest, während zahlreiche Spieler ihrem Unmut öffentlich Luft machen.

Einen zusätzlichen Dämpfer erhielt PlayStation, nachdem der entsprechende Beitrag auf X mit einer Community Note versehen wurde.

Gleichzeitig sammelte der Post mittlerweile rund 70.000 Antworten (über 100 Millionen Views), von denen ein Großteil die angekündigte Strategie scharf kritisiert. Beobachter sprechen bereits von einem der größten Community-Backlashs der vergangenen Jahrzehnte.

Über Change.org wurde inzwischen eine Petition gestartet, mit der Fans Sony zum Erhalt physischer Spiele bewegen möchten. Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer in sozialen Netzwerken, ihre PlayStation Plus-Mitgliedschaft gekündigt oder Vorbestellungen – darunter Marvel’s Wolverine – aus Protest storniert zu haben.

Weitere Beiträge von PlayStation werden inzwischen ebenfalls von kritischen Kommentaren dominiert. Besonders häufig wird dabei die Sorge geäußert, dass mit dem Ende der Disc auch ein dauerhaftes Eigentum an gekauften Spielen verloren gehe.

Als Beispiel führen viele Nutzer an, dass digitale Käufe lediglich eine widerrufbare Nutzungslizenz darstellen und Inhalte aufgrund auslaufender Lizenzen entfernt werden können. Verwiesen wird dabei unter anderem auf den Wegfall von mehr als 500 StudioCanal-Filmen aus digitalen PlayStation-Bibliotheken vor wenigen Tagen.

Selbst ein später veröffentlichter Social-Media-Beitrag, in dem PlayStation-Fans dazu aufgefordert wurden, ihre schönsten Gaming-Screenshots zu teilen, entwickelte sich zu einer weiteren Protestplattform. Statt Spielszenen posteten zahlreiche Nutzer Bilder gekündigter PlayStation Plus-Abonnements oder bestätigte Stornierungen ihrer Vorbestellungen.

Die Ankündigung hat so große Wellen geschlagen, dass selbst Unternehmen wie „DMC – DeLorean“ darauf reagiert haben:

Und egal, wo Sony gerade Aktivitäten zeigt, die Fans zeigen ihre Gegenwehr:

Selbst die Postings aus dem Jahr 2013, wobei Sony verspricht: „PS4 wird keine neuen Einschränkungen bei der Nutzung Ihrer PS4-Spieldiscs verhängen“ – werden förmlich mit wütenden Kommentaren zugepflastert:

Sogar der Weihnachtsmann zeigt sich erzürnt:

Und es geht weiter mit unzähligen Memes, Bildern, Videos und mehr:

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28 Kommentare Added

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  1. Kitomy 99465 XP Posting Machine Level 4 | 03.07.2026 - 15:01 Uhr

    Leider viel blablabla.
    Sonst hätte es bei GTA 6 schon diese Reaktionen geben müssen.

    Lustig ist es trotzdem.

    1
    • JohnWick 110025 XP Scorpio King Rang 1 | 03.07.2026 - 15:07 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Abwarten , das könnte noch schlimmer für Sony werden.
      Aktuell scheint es ja noch richtig Fahrt aufzunehmen .

      0
      • Z0RN 518575 XP Xboxdynasty MVP Silber | 03.07.2026 - 15:08 Uhr
        Antwort auf JohnWick

        Es gibt kein Zurück, da die Fabriken von Sony schon die Kündigung erhalten haben.

        0
  2. Devilsgift 150765 XP God-at-Arms Bronze | 03.07.2026 - 15:02 Uhr

    Gebt Sony das was Sie verdienen. In dieser Gen macht Sony aber auch alles falsch.

    0
  3. JohnWick 110025 XP Scorpio King Rang 1 | 03.07.2026 - 15:05 Uhr

    Na da hat sich Sony aber diesmal wirklich komplett selbst ein verdammt großes Eigentor geschossen.
    Da wollten sie einmal die „Voreiter“ sein und suchen sich ausgerechnet das Ende der Disc Spiele aus xD
    Auch schön das immer mehr große Firmen Marken da aufspringen , wie DeLorean xD
    Oh , das könnte doch nicht so schnell enden , wie Sony gehofft hat .
    Lets goo PS Community , gebt weiter Gas .
    Irgentwo muss von euch mal endlich eine klare Line gezogen werden.

    0
  4. Z0RN 518575 XP Xboxdynasty MVP Silber | 03.07.2026 - 15:07 Uhr

    Ich habe mal unterschrieben, da ich bei besonderen Franchises immer die Disc gekauft habe (Gears, Halo, Mortal Kombat …). Einfach aus Nostalgiegründen und da ich sehr viele Freunde habe, die alles auf DISC sammeln. Auch bei uns im Team gibt es ein paar Sammler. Von daher… meine Unterschrift haben sie.

    2
  5. LaktoseLarry 7360 XP Beginner Level 3 | 03.07.2026 - 15:13 Uhr

    Generell finde ich es super wenn sich Spieler zusammentun um gegen etwas zu protestieren, bei MS hat es ja auch was gebracht. Aber hier wird es glaube ich gar nix bringen, die Entscheidungen sind längst gefallen, 100% auch bei MS aber die warten erstmal ab 😀 Die Testphase um Physische Datenträger Digital zu machen sagt ja schon alles, zumindest kommt man den Kunden etwas entgegen. Ich bin seit Jahren Digital…egal ob Games, Musik oder Filme von daher ist mir das Thema wurscht.

    0

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