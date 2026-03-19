PlayStation 5: PlayStation Network bekommt ein Rebranding – Bericht

PlayStation plant die Abschaffung des PlayStation Network Namens, behält aber alle Funktionen für Spieler unverändert bei.

Sony Interactive Entertainment kündigt einen großen Schritt in der Markenstrategie an: Ab September 2026 werden die Begriffe PlayStation Network und PSN nach und nach aus allen offiziellen Kanälen verschwinden. Die Änderung betrifft ausschließlich die visuelle Darstellung und soll die Vielfalt der digitalen Dienste von PlayStation besser widerspiegeln.

Laut einer internen Mitteilung an Entwickler, die von Insider Gaming eingesehen wurde, bleiben alle Kernfunktionen des Netzwerks erhalten. Spieler können weiterhin auf Freunde, Multiplayer-Funktionen und Trophäen zugreifen. Technische Änderungen sind nicht vorgesehen; das Update betrifft lediglich die Markenbezeichnungen in Assets, externen Schnittstellen und zukünftigen Veröffentlichungen.

Die vollständige Umsetzung wird mit dem TRC-Update im Herbst 2026 koordiniert. Entwickler müssen dann sicherstellen, dass alle PSN-Verweise entfernt werden, um den neuen Branding-Richtlinien zu entsprechen. Aktuell ist noch unklar, wie der neue Name des Netzwerks lauten wird, doch Sony betont, dass die Nutzererfahrung unverändert bleibt.

Damit wird ein Kapitel der PlayStation-Geschichte abgeschlossen, während gleichzeitig der digitale Service weiterentwickelt und ein moderneres Markenbild geschaffen wird.