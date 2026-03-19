PlayStation 5: PlayStation Network bekommt ein Rebranding – Bericht

Sony Interactive Entertainment kündigt einen großen Schritt in der Markenstrategie an: Ab September 2026 werden die Begriffe PlayStation Network und PSN nach und nach aus allen offiziellen Kanälen verschwinden. Die Änderung betrifft ausschließlich die visuelle Darstellung und soll die Vielfalt der digitalen Dienste von PlayStation besser widerspiegeln.
Laut einer internen Mitteilung an Entwickler, die von Insider Gaming eingesehen wurde, bleiben alle Kernfunktionen des Netzwerks erhalten. Spieler können weiterhin auf Freunde, Multiplayer-Funktionen und Trophäen zugreifen. Technische Änderungen sind nicht vorgesehen; das Update betrifft lediglich die Markenbezeichnungen in Assets, externen Schnittstellen und zukünftigen Veröffentlichungen.
Die vollständige Umsetzung wird mit dem TRC-Update im Herbst 2026 koordiniert. Entwickler müssen dann sicherstellen, dass alle PSN-Verweise entfernt werden, um den neuen Branding-Richtlinien zu entsprechen. Aktuell ist noch unklar, wie der neue Name des Netzwerks lauten wird, doch Sony betont, dass die Nutzererfahrung unverändert bleibt.
Damit wird ein Kapitel der PlayStation-Geschichte abgeschlossen, während gleichzeitig der digitale Service weiterentwickelt und ein moderneres Markenbild geschaffen wird.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann bin ich mal auf den Namen gespannt.
Wie das heißt ist mir ja sowieso Lully🤷🏼♂️
Bleibt bei mir bestimmt trotzdem das PSN. X heißt auch nach wie vor Twitter für mich😅
na, auch Lust auf nen leckeren Raider ? 😂
Das wiederum war vor meiner Zeit😅
Statt PSN, heißt’s nur noch PN. Payer’s Network. ^^
😂
Warum.. PSN passte doch so gut.
Na da bin ich auf den neuen Namen gespannt.
PoSN wird der neue Name …
Klingt spannend 😲.
playstation live
Okay… Kann man machen… Ich verstehe nur irgendwie das Problem nicht. PSN ist eigentlich ziemlich okay. Bringt eigentlich nur Sinn wenn sie tatsächlich etwas anders machen.
Schauen wir mal.
Naja „Network“ ist jetzt nicht mehr so der modernste Name! Etwas frisches wäre kurz vo dem GTA VI launch schon Sinnvoll!
PXN PlaystationXboxNetwork