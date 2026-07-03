PlayStation 5: PlayStation Plus könnte erneut teurer werden – Sony spricht offen über Preiserhöhung

Weitere Preiserhöhungen für PlayStation Plus schließt Sony nicht aus. Führende Manager des Unternehmens haben in einer Fragerunde ihre langfristige Strategie für den Abodienst erläutert und erklärt, dass Preisgestaltung weiterhin zu den wichtigsten Stellschrauben gehört.
Nach Angaben von Sony Interactive Entertainment-CEO Hideaki Nishino bietet PlayStation Plus den Spielern weiterhin einen hohen Mehrwert. Gleichzeitig werde fortlaufend abgewogen, wie sich dieser Nutzen mit den Kosten für die Kunden in Einklang bringen lasse.
Zur Verbesserung der Profitabilität setzt Sony unter anderem auf Preisanpassungen, den Wechsel der Nutzer in höherwertige Abo-Stufen sowie eine effizientere Beschaffung von Inhalten.
Besonders erfolgreich entwickelt sich laut Sony der Anteil der Premium-Abonnements. PlayStation Plus verzeichnet inzwischen rund 40 Prozent seiner Abonnenten in den höheren Tarifstufen – ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach umfangreicheren Mitgliedschaften weiter wächst.
Als wichtigen Bestandteil des PlayStation-Geschäfts bezeichnete das Unternehmen den Dienst ebenfalls. Für das Geschäftsjahr 2025 meldet Sony eine Rekordprofitabilität im Bereich PlayStation Plus, was die Bedeutung des Abomodells für die zukünftige Unternehmensstrategie zusätzlich unterstreicht.
Konkrete neue Preisänderungen wurden zwar nicht angekündigt. Die Aussagen der Unternehmensführung machen jedoch deutlich, dass weitere Preiserhöhungen künftig grundsätzlich möglich bleiben.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Welchen hohen Mehrwert? Dr Kerl ist lustig …
Übersetzung: Unsere 1st Party Studion bringen nicht genug ein also schröpfen wir Euch mit Presierhöhungen. Marathon sei Dank.
Wenn die Gier eines Konzern keine Grenzen kennt.
Rechtfertigungen für eine kommende Preiserhöhung werden sich von den Fanboys schon finden lassen.
Naja die finden immer ein Weg was zu rechtfertigen. Dabei sollte man natürlich auch mal Kritik üben können. Auch wenn ich Persönlich eine Xbox bevorzuge. Muss man nicht alles immer Gut finden . Doch die Hardliner der Fanboys ist sowieso nicht mehr zu helfen. 😉💚👍
Natürlich entwickeln sich die Premium Abos gut – allerdings bin ich fest überzeugt dass die meisten es nutzen wie ich: Kleines Abo bis etwa November wenn es zum Black Friday im Angebot ist und dann für 6-7 Monate ein Upgrade machen.
Das Jahr davor war noch Extra eine Wahl, letztes nur Premium mit deutlich geringerem Rabatt. Auf die 10€ käme es aber auch nicht mehr an.
Hab mein Abo vor 3 Jahren auslaufen lassen, hab es nicht mehr genutzt.
Nach über 3 Jahrzehnten Konsolen wollte ich zudem ja eh Richtung PC und Sony macht es einen immer leichter. Hoffe die nächste Xbox kriegt das mit den Hybrid gut hin, dass wäre ein guter Übergang.
😂😂😂😂
Was kommt als nächstes? Machen sie einen auf Sarah Bond? „This is a Playstation“ 😂😂😂
Nach der Disc aus Bombe ist das ne richtig gute Idee.✌🏻️
Eine Preiserhöhung wird es definitiv irgendwann wieder geben.
Für mich ist das Abo eh uninteressant. Wenn wenigstens die aktuellen Exklusivtitel im Abo wären, würde ich hin und wieder mal PS+ aktivieren. Da fahre ich mit dem Gamepass einfach besser.
Nee, lasst mal besser sein😅
Oh man. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja jetzt schon nicht gegeben. Und wenn’s noch teurer wird erst recht nicht. Im Gegensatz zur Konkurrenz kackt es halt ab. Schlecht kopiert einfach.
Sony: die Woche ist noch nicht zu ende, wir haben noch mehr auf Lager
Die sollten sich erstmal um ihre Sicherheit kümmern bevor sie irgendwas erhöhen, ihr System ist komplett desolat und ich glaube nicht das es besser wird mit der Abkehr von Retail, eher unsicherer.