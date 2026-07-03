PlayStation 5: PlayStation Plus könnte erneut teurer werden – Sony spricht offen über Preiserhöhung

Mehr Premium-Abos, mehr Gewinn: Sony sieht Spielraum für weitere PlayStation-Plus-Preiserhöhung.

Weitere Preiserhöhungen für PlayStation Plus schließt Sony nicht aus. Führende Manager des Unternehmens haben in einer Fragerunde ihre langfristige Strategie für den Abodienst erläutert und erklärt, dass Preisgestaltung weiterhin zu den wichtigsten Stellschrauben gehört.

Nach Angaben von Sony Interactive Entertainment-CEO Hideaki Nishino bietet PlayStation Plus den Spielern weiterhin einen hohen Mehrwert. Gleichzeitig werde fortlaufend abgewogen, wie sich dieser Nutzen mit den Kosten für die Kunden in Einklang bringen lasse.

Zur Verbesserung der Profitabilität setzt Sony unter anderem auf Preisanpassungen, den Wechsel der Nutzer in höherwertige Abo-Stufen sowie eine effizientere Beschaffung von Inhalten.

Besonders erfolgreich entwickelt sich laut Sony der Anteil der Premium-Abonnements. PlayStation Plus verzeichnet inzwischen rund 40 Prozent seiner Abonnenten in den höheren Tarifstufen – ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach umfangreicheren Mitgliedschaften weiter wächst.

Als wichtigen Bestandteil des PlayStation-Geschäfts bezeichnete das Unternehmen den Dienst ebenfalls. Für das Geschäftsjahr 2025 meldet Sony eine Rekordprofitabilität im Bereich PlayStation Plus, was die Bedeutung des Abomodells für die zukünftige Unternehmensstrategie zusätzlich unterstreicht.

Konkrete neue Preisänderungen wurden zwar nicht angekündigt. Die Aussagen der Unternehmensführung machen jedoch deutlich, dass weitere Preiserhöhungen künftig grundsätzlich möglich bleiben.