PlayStation 5: PlayStation Plus-Spiele für Januar geleakt

PlayStation Plus startet abwechslungsreich und stark ins neue Jahr, wie ein Leak vorab verrät.

Einem Leak zufolge bereitet Sony zum Jahresbeginn eine besonders umfangreiche Auswahl neuer Titel für PlayStation Plus Extra und Premium vor.

Die Hinweise stammen aus jüngsten Recherchen von Dealabs, die eine ganze Reihe von Spielen identifiziert haben, die ab dem 20. Januar 2026 im Katalog landen sollen.

Unter anderem soll Resident Evil Village in die Bibliothek aufgenommen werden, was für viele Abonnenten eine Premiere darstellt.

Zusätzlich taucht Like a Dragon: Infinite Wealth in der Auswahl auf, begleitet von Expeditions: A MudRunner Game, dem atmosphärischen A Quiet Place: The Road Ahead, dem rätselhaften The Exit 8 sowie dem stilisierten art of rally.

Die Mischung deckt sowohl große Blockbuster als auch kleinere, aber markante Titel ab.

Besonders bemerkenswert ist die parallele Veröffentlichung von Resident Evil Village im Xbox Game Pass, wo der Titel laut den vorliegenden Informationen ebenfalls erscheinen soll.