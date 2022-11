PlayStation 5: PlayStation VR2-Headset ist mit 600 Euro teurer als die eigene Konsole

Autor:, in / PlayStation 5

Heute hat Sony den Preis und das Datum für die Veröffentlichung seines PlayStation VR2 Headsets verkündet.

Hierzulande wird das PlayStation VR2-Headset demnach 599,99 Euro kosten und ab dem 22. Februar 2023 erhältlich sein.

Für den Preis von knapp 600 Euro erhält man ein PS VR2-Headset, zwei PS VR2 Sense-Controller und einen Stereokopfhörer. Für 649,99 Euro gibt es zudem ein Bundle, in dem zusätzlich noch ein Gutscheincode für das Spiel Horizon Call of the Mountain enthalten ist.

Obendrein kann noch für 49,99 Euro eine Aufladestation gekauft werden.

Preislich liegt man für das neue Zubehör deutlich über dem Preis einer ganzen Playstation 5-Konsole. Nach Sonys Preiserhöhung im August kostet eine PlayStation 5 mit Laufwerk 549,99 Euro bzw. 449,99 Euro für die Digital Edition.