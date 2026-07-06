PlayStation 5: Politik: EU und Abgeordnete reagieren auf das Disc-Aus von Sony

Kommt jetzt ein Eingriff der Politik? PlayStation 5 sorgt anscheinend für heftige Reaktionen in der EU.

Die Entscheidung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, hat inzwischen nicht nur die Gaming-Community erreicht, sondern auch politische Reaktionen ausgelöst.

Während erste Berichte über mögliche Reaktionen der Europäischen Union noch nicht offiziell bestätigt sind, wächst die Debatte rund um Verbraucherrechte und digitales Eigentum in Europa deutlich an.

EU prüft offenbar Reaktionen auf den digitalen Wandel

Laut aktuellen Berichten wird innerhalb der EU diskutiert, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Kauf- und Nutzungsrechte von Spielern notwendig sein könnten.

Im Zentrum steht dabei die Frage, wie weit digitale Geschäftsmodelle gehen dürfen, wenn physische Medien zunehmend verschwinden.

Ein in diesem Zusammenhang zitierter Kommentar lautet: „PlayStation setzt ein gefährliches Präzedenz für die Zukunft des Gaming, wenn Verbraucher nicht geschützt werden.“

Eine offizielle Bestätigung konkreter EU-Maßnahmen liegt bislang nicht vor.

Politische Stimmen werden lauter

Auch außerhalb der EU-Institutionen äußern sich erste Politiker kritisch zur Entwicklung.

Der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat sich öffentlich gegen das geplante Ende physischer Spiele ausgesprochen.

Er betonte, dass Videospiele kulturell relevant seien und entsprechend geschützt werden müssten: „Videospiele sind keine bloßen Waren, sie sind kulturelle Güter.“ Zudem warnte er vor möglichen Folgen einer vollständig digitalen Zukunft: „Morgen bezahlt ihr, ohne jemals etwas zu besitzen. Kein Verleih, kein Weiterverkauf, keine Garantie, dass das, was wir bezahlt haben, bleibt.“

Brasilien fordert Untersuchung

Auch außerhalb Europas sorgt die Entwicklung für politische Reaktionen. Die brasilianische Abgeordnete Erika Hilton fordert eine Untersuchung durch die Verbraucherschutzbehörde, nachdem Sony das Ende physischer Discs angekündigt hat.

Ihr Hauptkritikpunkt: Viele Konsolen werden weiterhin mit Disc-Laufwerk verkauft, während gleichzeitig der Übergang zu digitalen Spielen forciert wird.

Hilton fordert mehr Transparenz beim digitalen Eigentum und klare Informationen darüber, was Käufer tatsächlich erwerben, wenn sie digitale Inhalte kaufen.

Zudem soll geprüft werden, ob Verbraucherrechte durch eine vollständige Abkehr von physischen Medien eingeschränkt werden könnten.

Wachsende Grundsatzdebatte über Eigentum im Gaming

Die Reaktionen zeigen, dass die Debatte inzwischen weit über eine reine Plattformentscheidung hinausgeht.

Im Mittelpunkt stehen zunehmend Fragen rund um digitale Besitzrechte, Weiterverkaufsmöglichkeiten und langfristige Zugänglichkeit gekaufter Inhalte.

Während politische Stimmen erste Konsequenzen fordern oder zumindest prüfen lassen, bleibt die konkrete Richtung auf EU-Ebene bislang offen. Trotzdem müssen die Rechte der Gamer klar definiert sein, vor allem dann, wenn eine digitale Zukunft durch PlayStation bereits beschlossene Sache ist.