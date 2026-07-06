PlayStation 5: Post zum Disc-Aus erreicht mehr Views als GTA 6 Trailer

Der Social-Media-Post von PlayStation sorgt aktuell für einen überraschenden Vergleich in der Gaming-Welt: Der Tweet über das Ende physischer Discs hat auf X (ehemals Twitter) mehr Reichweite erzielt als der Tweet zum Trailer zu GTA 6.
Und das in kürzester Zeit von nur fünf Tagen!
Demnach erreicht der PlayStation-Post inzwischen rund 129 Millionen Views (veröffentlicht am 01. Juli 2026), während der GTA 6 Trailer 1 (veröffentlicht am 4. Dezember 2023) bei etwa 126 Millionen Views liegt.
Damit zählt der Beitrag zu einem der meistgesehenen Gaming-Posts auf der Plattform und in der Geschichte von X.
Der Vergleich zeigt vorrangig, wie stark industriebezogene Themen aktuell im Gaming-Bereich performen können. Während der GTA-6-Trailer als einer der meist erwarteten Reveal-Momente der letzten Jahre galt, hat der PlayStation-Post durch die Debatte rund um das Ende physischer Spielemedien ebenfalls enorme Aufmerksamkeit erzeugt.
Ob dieser Vorsprung langfristig bestehen bleibt, hängt davon ab, wie sich die View-Zahlen weiterentwickeln. Klar ist jedoch: Beide Inhalte gehören aktuell zu den größten viralen Gaming-Momenten auf X überhaupt. Der eine positiv, der andere negativ.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Natürlich ist der Aufschrei erstmal groß und zieht alle Blicke auf sich. Die Evolution der Technik lässt sich aber nicht aufhalten
Es ist eher das Problem das die gesetzlichen Grundlagen fehlen die Konsumenten, beim Kauf von Digitalen Inhalten, ausreichend schützen.
Sehr Amüsant. In ein paar Jahren interessiert es keinen mehr^^
Interessiert mich schon jetzt nicht mehr ^^
1. ist es Playstation
2. bin ich seit ca. ein Jahrzehnt digital unterwegs
Wie schrieben hier unsere Playstation fanboys es sind nur wenige 😂
Na immerhin etwas erreicht 😆
Bin gespannt, wann Sony mal was dazu sagt.😅