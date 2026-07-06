PlayStation 5: Post zum Disc-Aus erreicht mehr Views als GTA 6 Trailer

Mehr Aufmerksamkeit als GTA 6: Der PlayStation-Tweet über das Disc-Aus bricht gerade alle Gaming-Rekorde!

Der Social-Media-Post von PlayStation sorgt aktuell für einen überraschenden Vergleich in der Gaming-Welt: Der Tweet über das Ende physischer Discs hat auf X (ehemals Twitter) mehr Reichweite erzielt als der Tweet zum Trailer zu GTA 6.

Und das in kürzester Zeit von nur fünf Tagen!

Demnach erreicht der PlayStation-Post inzwischen rund 129 Millionen Views (veröffentlicht am 01. Juli 2026), während der GTA 6 Trailer 1 (veröffentlicht am 4. Dezember 2023) bei etwa 126 Millionen Views liegt.

Damit zählt der Beitrag zu einem der meistgesehenen Gaming-Posts auf der Plattform und in der Geschichte von X.

Der Vergleich zeigt vorrangig, wie stark industriebezogene Themen aktuell im Gaming-Bereich performen können. Während der GTA-6-Trailer als einer der meist erwarteten Reveal-Momente der letzten Jahre galt, hat der PlayStation-Post durch die Debatte rund um das Ende physischer Spielemedien ebenfalls enorme Aufmerksamkeit erzeugt.

Ob dieser Vorsprung langfristig bestehen bleibt, hängt davon ab, wie sich die View-Zahlen weiterentwickeln. Klar ist jedoch: Beide Inhalte gehören aktuell zu den größten viralen Gaming-Momenten auf X überhaupt. Der eine positiv, der andere negativ.