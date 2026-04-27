PlayStation 5: Preise steigen ab Mai auch in Südostasien

Sony passt die empfohlenen Verkaufspreise für PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal in mehreren südostasiatischen Märkten an.

Sony hat neue empfohlene Verkaufspreise für die PlayStation 5, die PS5 Pro sowie den PlayStation Portal Remote Player in mehreren Ländern Südostasiens bekannt gegeben. Die Anpassungen treten ab dem 1. Mai 2026 in Kraft und folgen auf den Preiserhöhungen in Europa und Nordamerika , die Anfang April vorgenommen worden sind.

Die Preisänderungen betreffen unter anderem Märkte wie Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen und Vietnam.

In Singapur liegt der neue Preis für die PS5 bei umgerechnet 568,- Euro, während die Digital Edition für 511,- Euro angeboten wird. Die PS5 Pro steigt dort auf 780,- Euro.

In Malaysia kostet die PS5 künftig umgerechnet 603,- Euro, die Digital Edition 539,- Euro und die PS5 Pro 862,- Euro.

Für Thailand wurden Preise von 553,- Euro für die PS5, 495,- Euro für die Digital Edition und 816,- Euro für die PS5 Pro festgelegt.

In Indonesien und den Philippinen wurden die Konsolen ebenfalls neu bepreist.

Auch der PlayStation Portal Remote Player wurde neu eingepreist. In Singapur liegt der Preis bei 232,- Euro, in Malaysia bei 237,- Euro, in Thailand bei 221,- Euro und in Indonesien bei 257,- Euro.

Mit den Anpassungen aktualisiert Sony die empfohlenen Verkaufspreise für seine aktuellen PlayStation-Hardwareprodukte in mehreren wichtigen südostasiatischen Märkten.