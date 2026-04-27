PlayStation 5: Preise steigen ab Mai auch in Südostasien

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Sony passt die empfohlenen Verkaufspreise für PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal in mehreren südostasiatischen Märkten an.

Sony hat neue empfohlene Verkaufspreise für die PlayStation 5, die PS5 Pro sowie den PlayStation Portal Remote Player in mehreren Ländern Südostasiens bekannt gegeben. Die Anpassungen treten ab dem 1. Mai 2026 in Kraft und folgen auf den Preiserhöhungen in Europa und Nordamerika , die Anfang April vorgenommen worden sind.

Die Preisänderungen betreffen unter anderem Märkte wie Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen und Vietnam.

In Singapur liegt der neue Preis für die PS5 bei umgerechnet 568,- Euro, während die Digital Edition für 511,- Euro angeboten wird. Die PS5 Pro steigt dort auf 780,- Euro.

In Malaysia kostet die PS5 künftig umgerechnet 603,- Euro, die Digital Edition 539,- Euro und die PS5 Pro 862,- Euro.

Für Thailand wurden Preise von 553,- Euro für die PS5, 495,- Euro für die Digital Edition und 816,- Euro für die PS5 Pro festgelegt.

In Indonesien und den Philippinen wurden die Konsolen ebenfalls neu bepreist.

Auch der PlayStation Portal Remote Player wurde neu eingepreist. In Singapur liegt der Preis bei 232,- Euro, in Malaysia bei 237,- Euro, in Thailand bei 221,- Euro und in Indonesien bei 257,- Euro.

Mit den Anpassungen aktualisiert Sony die empfohlenen Verkaufspreise für seine aktuellen PlayStation-Hardwareprodukte in mehreren wichtigen südostasiatischen Märkten.

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15 Kommentare Added

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  2. Robilein 1255610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.04.2026 - 15:08 Uhr

    Puuh sind schon saftige Preiserhöhungen. Ob dass das Ende sein wird?🙈🙈🙈

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    • JohnWick 97465 XP Posting Machine Level 4 | 27.04.2026 - 15:30 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Eher nicht .
      So wie die Weltlage aktuell sich entwickelt , wird es wohl noch teurer werden .
      Wir können nur hoffen das die Weltlage irgentwann wieder beruhigt und so die Preise wieder etwas sinken können.
      Aber das wird leider noch dauern fürchte ich.

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  3. I Legend l 30755 XP Bobby Car Bewunderer | 27.04.2026 - 15:15 Uhr

    Wenn ich 2020 eine Wette abgeschlossen hätte… Einsatz 10 Euro… dass für eine Videospielkonsole der Preis in 6 Jahren nach Release mal um 200 Euro (40-50% teurer als bei Release WTF) steigen würde, wäre ich heute ein reicher Mann und könnte mir eine PS5 Pro neu kaufen.

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  4. Kenty 253530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.04.2026 - 15:15 Uhr

    Hoffentlich sinken die Preise für die Konsolen irgendwann mal wieder. So macht Gaming doch keinen Spaß mehr.

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      • Kenty 253530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.04.2026 - 15:30 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Elon Musk baut ja mittlerweile seine eigene Chipfabrik für die komischen Rechenzentren im All und seine Teslas. Und vielleicht werden die Kapazitäten der anderen Chipfabriken ja auch mal erweitert. Aber das wird alles dauern und so wie es im Moment aussieht macht das alles keinen Spaß mehr und den ganzen KI Müll auf Youtube und X will ich auch nicht.

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  5. Katanameister 407160 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.04.2026 - 15:24 Uhr

    Das könnte noch nicht mal die Spitze des Eisbergs sein je nachdem, was noch passiert.

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  6. ZombieGott79 95400 XP Posting Machine Level 3 | 27.04.2026 - 15:25 Uhr

    Oh man das echt eine Entwicklung die keiner wirklich feiern sollte . Alte Technik die Teurere wird , ausgenommen natürlich Retro Gaming.

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  7. faktencheck 187800 XP Battle Rifle God | 27.04.2026 - 15:26 Uhr

    Hab mich schon gewundert, wann die Preise für diese Märkte angepasst werden.
    Kann man nur hoffen, das der Markt irgendwann sich beruhig und die Preise auch in die andere Richtung gehen.

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