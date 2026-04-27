PlayStation 5: Preise steigen ab Mai auch in Südostasien

Sony hat neue empfohlene Verkaufspreise für die PlayStation 5, die PS5 Pro sowie den PlayStation Portal Remote Player in mehreren Ländern Südostasiens bekannt gegeben. Die Anpassungen treten ab dem 1. Mai 2026 in Kraft und folgen auf den Preiserhöhungen in Europa und Nordamerika , die Anfang April vorgenommen worden sind.
Die Preisänderungen betreffen unter anderem Märkte wie Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen und Vietnam.
In Singapur liegt der neue Preis für die PS5 bei umgerechnet 568,- Euro, während die Digital Edition für 511,- Euro angeboten wird. Die PS5 Pro steigt dort auf 780,- Euro.
In Malaysia kostet die PS5 künftig umgerechnet 603,- Euro, die Digital Edition 539,- Euro und die PS5 Pro 862,- Euro.
Für Thailand wurden Preise von 553,- Euro für die PS5, 495,- Euro für die Digital Edition und 816,- Euro für die PS5 Pro festgelegt.
In Indonesien und den Philippinen wurden die Konsolen ebenfalls neu bepreist.
Auch der PlayStation Portal Remote Player wurde neu eingepreist. In Singapur liegt der Preis bei 232,- Euro, in Malaysia bei 237,- Euro, in Thailand bei 221,- Euro und in Indonesien bei 257,- Euro.
Mit den Anpassungen aktualisiert Sony die empfohlenen Verkaufspreise für seine aktuellen PlayStation-Hardwareprodukte in mehreren wichtigen südostasiatischen Märkten.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
War ja zu erwarten
Puuh sind schon saftige Preiserhöhungen. Ob dass das Ende sein wird?🙈🙈🙈
Eher nicht .
So wie die Weltlage aktuell sich entwickelt , wird es wohl noch teurer werden .
Wir können nur hoffen das die Weltlage irgentwann wieder beruhigt und so die Preise wieder etwas sinken können.
Aber das wird leider noch dauern fürchte ich.
Wenn ich 2020 eine Wette abgeschlossen hätte… Einsatz 10 Euro… dass für eine Videospielkonsole der Preis in 6 Jahren nach Release mal um 200 Euro (40-50% teurer als bei Release WTF) steigen würde, wäre ich heute ein reicher Mann und könnte mir eine PS5 Pro neu kaufen.
Hoffentlich sinken die Preise für die Konsolen irgendwann mal wieder. So macht Gaming doch keinen Spaß mehr.
Frage mich auch wie das in dem Stil weitergehen soll.
Elon Musk baut ja mittlerweile seine eigene Chipfabrik für die komischen Rechenzentren im All und seine Teslas. Und vielleicht werden die Kapazitäten der anderen Chipfabriken ja auch mal erweitert. Aber das wird alles dauern und so wie es im Moment aussieht macht das alles keinen Spaß mehr und den ganzen KI Müll auf Youtube und X will ich auch nicht.
Das könnte noch nicht mal die Spitze des Eisbergs sein je nachdem, was noch passiert.
2000 Euro wenn China Taiwan überfällt!
Ich würde dir 2000€ geben damit es nicht passiert.
Ja, hoffentlich nimmt sich China kein Beispiel am orangen König!
Oh man das echt eine Entwicklung die keiner wirklich feiern sollte . Alte Technik die Teurere wird , ausgenommen natürlich Retro Gaming.
Hab mich schon gewundert, wann die Preise für diese Märkte angepasst werden.
Kann man nur hoffen, das der Markt irgendwann sich beruhig und die Preise auch in die andere Richtung gehen.
Krank…. alles einfach nur KRANK
Das entwickelt sich alles nicht gut!