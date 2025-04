PlayStation 5: Preiserhöhung für PS Plus in 15 Ländern

In gleich 15 Ländern wird SONY die Preise für ein PlayStation Plus Abonnement erhöhen.

SONY wird die Preise für PlayStation Plus anheben. Davon betroffen sind alle Stufen (PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Deluxe). Die neusten Kosten gelten bei bestehenden Kunden ab dem nächsten Abrechnungsdatum.

„Globale Marktbedingen“ gibt das Unternehmen als Grund für den Preisanstieg an. Durch die neuen Preise wolle man „weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und zusätzliche Vorteile für ein PlayStation Plus-Abonnement anbieten.“

Beispielsweise kosten 12 Monate PS Plus Essential jetzt 10,- Dollar mehr, bzw. 14,- Dollar mehr für PS Plus Extra und 18,- Dollar mehr für PS Plus Deluxe.

Die Erhöhung betrifft 15 Länder in Lateinamerika:

Argentinen

Bolivien

Chile

Kulumbien

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexiko

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Uruguay

Die neuen Preise:

PS Plus Essential

1 Monat: $7.99

3 Monate: $20.99

12 Monate: $64.99

PS Plus Extra

1 Monat: $11.99

3 Monate: $33.99

12 Monate: $107.99

PS Plus Deluxe

1 Monat: $13.99

3 Monate: $39.99

12 Monate: $124.99