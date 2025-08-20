PlayStation 5: Preiserhöhung um 50,- Dollar in den USA

Schlechte Nachrichten für Konsolenspieler in den USA. Sony Interactive Entertainment kündigt eine Preiserhöhung für seine aktuelle Konsolengeneration PlayStation 5 an.
Betroffen sind mit PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition und PlayStation 5 Pro alle Modelle.
Jedes Modell wird ab dem 21. August 50,- US-Dollar mehr kosten. Der Hersteller führt die Erhöhung auf die Zollabgaben zurück.
Die neuen US-Preise:
- PlayStation 5 – $549.99
- PlayStation 5 Digital Edition – $499.99
- PlayStation 5 Pro – $749.99
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal sehen, wen es in Zukunft noch betrifft 🤔.
Kannste dir nicht ausdenken😅😵💫
Was mich mehr schockiert ist, das eine PS5 slim immer noch 50 USD weniger kostet als eine Series X.
Joar soll Sony halt machen🙄interessiert mich nicht🤷🏼♂️bei der XSX/S wurde ja leider schon vor einiger Zeit der Preis angehoben🎮🙄✌️.