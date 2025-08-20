PlayStation 5: Preiserhöhung um 50,- Dollar in den USA

SONY hebt den Preis in den USA für alle seine PlayStation 5-Modelle wegen Zollabgaben an.

Schlechte Nachrichten für Konsolenspieler in den USA. Sony Interactive Entertainment kündigt eine Preiserhöhung für seine aktuelle Konsolengeneration PlayStation 5 an.

Betroffen sind mit PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition und PlayStation 5 Pro alle Modelle.

Jedes Modell wird ab dem 21. August 50,- US-Dollar mehr kosten. Der Hersteller führt die Erhöhung auf die Zollabgaben zurück.

Die neuen US-Preise:

PlayStation 5 – $549.99

PlayStation 5 Digital Edition – $499.99

PlayStation 5 Pro – $749.99