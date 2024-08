PlayStation 5: Preiserhöhung um 80,- Euro in Japan

Autor:, in / PlayStation 5

SONY hat die Preise für die PlayStation 5 Konsole in Japan um 80,- Euro erhöht.

Spieler in Japan müssen künftig tiefer in die Tasche greifen, wenn sie eine PlayStation 5 kaufen möchten.

Das Unternehmen informierte über eine Preiserhöhung für beide aktuellen PlayStation 5 Modelle zum 2. September sowie eine ganze Reihe von Zubehör.

Begründet werden die Preiserhöhungen laut Gematsu „mit schwierigen äußeren Faktoren im Umfeld, einschließlich der Veränderungen auf dem Weltwirtschaftsmarkt und deren Auswirkungen.“

Sowohl die PlayStation 5 als auch die PlayStation 5 Digital Edition werden jeweils umgerechnet um saftige 80,-Euro teurer.

Für das PlayStation VR2 Headset sind sogar rund 93,- Euro mehr fällig.

PlayStation 5: ¥66,980 → ¥79,980 (+ 80,- Euro)

PlayStation 5 Digital Edition: ¥59,980 → ¥72,980 (+ 80,- Euro)

DualSense Wireless Controller: ¥9,480 → ¥11,480 (+ 12,42,- Euro)

PlayStation VR2: ¥74,980 → ¥89,980 (+ 93,12,- Euro)

Welche Produkte in Japan noch betroffen sind, lest ihr in der Quelle.