PlayStation 5: Preiserhöhung und radikale Monetarisierung der PS5-Spielerbasis möglich

Sony steht vor einem finanziellen Problem: Die RAM-Preise steigen deutlich, und das wirkt sich direkt auf die Produktionskosten der PlayStation 5 aus.
Laut CFO Lin Tao will Sony diese Mehrkosten nicht über höhere Konsolenpreise ausgleichen – stattdessen soll die Lösung darin bestehen, PS5-Spieler stärker zu monetarisieren.
Der Plan wurde bereits klar formuliert: Sony möchte mehr Umsatz aus der bestehenden PS5-Nutzerbasis quetschen. Das bedeutet, dass ihr euch womöglich auf spürbare Veränderungen einstellen müsst.
Was Sony konkret vorhaben könnte
Die Aussagen deuten auf mehrere mögliche Maßnahmen hin:
- Höhere Spielepreise
- Weniger starke Rabatte im PlayStation Store
- Preiserhöhung bei PS Plus-Tiers
- Mehr Fokus auf Mikrotransaktionen und DLCs
- Stärkerer Druck, Geld im PlayStation-Netzwerk auszugeben
Tao betont, dass Sony vor allem Software und Netzwerkumsätze steigern will – ein klarer Hinweis darauf, dass PS Plus und digitale Verkäufe stärker in den Mittelpunkt rücken könnten.
Sony steht somit vor einem Balanceakt: Wie weit kann man Preise erhöhen oder Monetarisierung verstärken, ohne die Spieler zu verärgern? Sollten die RAM-Preise Sonys Gewinnmargen weiter angreifen, wird das Unternehmen gegensteuern müssen – und die aktuellen Aussagen zeigen deutlich, wo diese Stellschrauben liegen. Für PS5-Spieler heißt das: Die nächsten Monate könnten teurer werden.
Na mal sehen wie die Fanboys reagieren werden wenn auf einmal der Service teurer wird. Erst haben sie über Xbox lustig gemacht wegen 2 preiserhöhungen. Kann mir das gut vorstellen. Nichts bleibt gleich teuer und auch Sony wird was am Preis drehen.
Ach was, Sony macht doch alles richtig, die gehen doch eher mit dem Preis runter 🤪.