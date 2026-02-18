PlayStation 5: Preiserhöhung und radikale Monetarisierung der PS5-Spielerbasis möglich

Sony plant höhere Monetarisierung der PS5-Spieler – steigende RAM-Preise erzwingen neue Einnahmequellen und das auf Kosten der Spielerbasis.

Sony steht vor einem finanziellen Problem: Die RAM-Preise steigen deutlich, und das wirkt sich direkt auf die Produktionskosten der PlayStation 5 aus.

Laut CFO Lin Tao will Sony diese Mehrkosten nicht über höhere Konsolenpreise ausgleichen – stattdessen soll die Lösung darin bestehen, PS5-Spieler stärker zu monetarisieren.

Der Plan wurde bereits klar formuliert: Sony möchte mehr Umsatz aus der bestehenden PS5-Nutzerbasis quetschen. Das bedeutet, dass ihr euch womöglich auf spürbare Veränderungen einstellen müsst.

Was Sony konkret vorhaben könnte

Die Aussagen deuten auf mehrere mögliche Maßnahmen hin:

  • Höhere Spielepreise
  • Weniger starke Rabatte im PlayStation Store
  • Preiserhöhung bei PS Plus-Tiers
  • Mehr Fokus auf Mikrotransaktionen und DLCs
  • Stärkerer Druck, Geld im PlayStation-Netzwerk auszugeben

Tao betont, dass Sony vor allem Software und Netzwerkumsätze steigern will – ein klarer Hinweis darauf, dass PS Plus und digitale Verkäufe stärker in den Mittelpunkt rücken könnten.

Sony steht somit vor einem Balanceakt: Wie weit kann man Preise erhöhen oder Monetarisierung verstärken, ohne die Spieler zu verärgern? Sollten die RAM-Preise Sonys Gewinnmargen weiter angreifen, wird das Unternehmen gegensteuern müssen – und die aktuellen Aussagen zeigen deutlich, wo diese Stellschrauben liegen. Für PS5-Spieler heißt das: Die nächsten Monate könnten teurer werden.

Hinterlasse eine Antwort