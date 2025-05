PlayStation 5: Preiserhöhung wird in Betracht gezogen, sagt SONY

SONY hat die neusten Finanzergebnisse für das jüngste Quartal vorgelegt. Die PlayStation 5 hat sich seit ihrer Einführung mehr als 77,7 Millionen Mal verkauft.

Das Thema Zölle war ebenfalls ein Thema. Sony CFO Lin Tao sagte, man müsse 512 Millionen Dollar (100 Milliarden Yen) aufbringen, um die Auswirkungen ausgleichen zu können.

Tao erklärte: „Was die Zölle anbelangt, so berechnen wir nicht einfach nur die einfachen Zölle [Preise], um auf 100 Milliarden Yen zu kommen, sondern wir denken über die aktuell verfügbaren Informationen nach und betrachten die Marktentwicklung, geben den Preis [an die Kunden] weiter und berücksichtigen auch die Zuteilung der Lieferungen. Wir ergreifen also verschiedene Maßnahmen, um auf die 100 Milliarden Yen zu kommen.“

Den Preis an den Kunden weitergeben bedeutet nichts anderes als eine Preiserhöhung für die PlayStation 5.

Auch Sony CEO Hiroki Totoki äußerte sich zu diesem Thema, in dem er sagte: „Diese Geräte können natürlich vor Ort produziert werden, ich denke, das wäre eine effiziente Strategie, aber die PlayStation 5 wird in vielen Bereichen [“ihre Komponenten„] hergestellt, ob sie also in den USA hergestellt wird oder nicht, muss in einer solch kritischen Situation in Betracht gezogen werden.“