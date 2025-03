PlayStation 5: Pro bekommt 2026 FSR 4-ähnlichen Upscaler

Autor:, in / PlayStation 5

An der „nächsten Evolution“ von PSSR arbeitet SONY für die PlayStation 5 Pro für das Jahr 2026.

Mark Cerny, Chief Architect der PlayStation 5 Pro, hat mit Digital Foundry über Upgrades für Mid-Season-Konsole von SONY gesprochen.

Cerny sprach über Projekt Amethyst, das aus der Partnerschaft mit AMD entstanden ist und der hauseigenen PSSR-Technologie ähnelt. Es das Gegenstück zu Nvidias DLSS.

Über das Thema Upscaler sagte Cerny: „Das neuronale Netzwerk (und das Trainingskonzept) im Upscaler des FSR 4 sind die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Amethyst. Und die Ergebnisse sind hervorragend, es ist ein fortschrittlicherer Ansatz, der die Schärfe von PSSR übertreffen kann. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit des gemeinsamen Teams!“

Während man in diesem Jahr daran arbeitet PSSR in Spiele für die PlayStation 5 Pro zu integrieren, arbeitet man für das nächste Jahr aber auch schon an etwas Ähnlichem zu FSR 4. Cerny bezeichnet es als nächste Evolution von PSSR.

„Unser Fokus für 2025 liegt auf der Zusammenarbeit mit Entwicklern, um PSSR in ihre Titel zu integrieren. Parallel dazu haben wir aber bereits begonnen, das neue neuronale Netzwerk auf der PS5 Pro zu implementieren.“ „Unser Ziel ist es, etwas sehr Ähnliches wie den Upscaler von FSR 4 auf der PS5 Pro für Titel des Jahres 2026 als nächste Evolution von PSSR zur Verfügung zu haben; es sollte die gleichen Eingaben verarbeiten und im Wesentlichen die gleichen Ausgaben erzeugen. Diese Implementierung ist ziemlich ehrgeizig und zeitaufwändig, weshalb man diesen neuen Upscaler noch nicht auf der PS5 Pro gesehen hat.“

Die PlayStation 5 Pro ist seit dem 7. November zum Preis von 799,99 Euro erhältlich.