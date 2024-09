PlayStation 5: Pro-Konsole wird nächste Woche enthüllt – Gerücht

Autor:, in / PlayStation 5

Die PlayStation 5 Pro Konsole will SONY nach den neusten Gerüchten nächste Woche ankündigen, während eine State of Play, die Woche darauf folgen soll.

SONY will sie endlich vorstellen, die PlayStation 5 Pro. Das behauptet zumindest der als zuverlässig geltende Leaker Lunatic Ignus.

Nächste Woche am Dienstag oder Mittwoch soll die Enthüllung der Mid-Season-Hardware demnach stattfinden.

In der darauffolgenden Woche soll zudem eine neue State of Play stattfinden. First Party-Spiele und eine potenzielle „World Premiere“ soll es dort geben. Letztere könnte aber auch erst im Dezember bei den Game Awards erfolgen.

In der letzten Woche erst wurden das mögliche Design und Spezifikationen der PlayStation 5 Pro geleakt.