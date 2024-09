PlayStation 5: Pro-Konsole zum Launch mit 40-50 Enhanced-Spielen

Gestern stellte SONY offiziell seine PlayStation 5 Pro Konsole vor. Für 799,99 Euro wird die neue Konsole ab dem 7. November erhältlich sein.

Der Fokus der PlayStation 5 Pro liegt auf der erhöhten Leistung mit einem 45 % schnellen Grafikprozessor sowie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Letzteres bringt Optimierungen für Spiele, die vor allem 4K und 60fps darstellen sollen.

Doch wie hoch ist die Anzahl an Enhanced-Spielen für die PlayStation 5 Pro?

Wie CNET in einer Vorschau berichtet, sollen es laut SONY 40 bis 50 Enhanced-Spiele zum Launch sein. Bereits gezeigt wurden Titel wie Assassin’s Creed Shadows, Alan Wake 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered.

Digital Foundry hat ebenfalls die PS5 Pro-Ankündigung unter die Lupe genommen und dazu ein neues Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt: