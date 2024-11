PlayStation 5: Pro-Upgrades verschlechtern Spiele sagen Besitzer

Autor:, in / PlayStation 5

Ein Enhanced-Upgrade für die PlayStation 5 Pro sollte Spiele eigentlich verbessern. Doch das Gegenteil ist offenbar der Fall.

Es haben sich einige Besitzer einer PlayStation 5 Pro darüber beschwert, dass die Spiele Silent Hill 2 Remake und Star Wars Jedi: Survivor schlechter aussehen als auf der Standard-PS5, obwohl sie als „Pro Enhanced“ gekennzeichnet sind.

Beim Horrorspiel Silent Hill 2 wird kritisiert, dass es trotz der Kennzeichnung die Option für die Modi „Qualität“ und „Leistung“ gibt. Weiterhin seien im Modus „Qualität“ immer noch nur 30fps auszumachen. Im Modus „Leistung“ wird von einem seltsamen Schimmereffekt auf manchen Oberflächen berichtet. Man geht davon aus, dass das Upscaling durch PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) verursacht wird.

Hier ein Video, in dem der Schimmereffekt nach dem Wechsel des Grafikmodus im Spiel zu sehen ist:

Auch die Experten von Digital Foundry berichten in einem Video über das Problem des Schimmerns auf der PS5 Pro in Star Wars Jedi: Survivor, was zu „schweren Bildqualitätsprobleme“ führt. Oliver Mackenzie von Digital Foundry ist überzeugt, dass es „dramatisch schlechter aussieht als im alten Performance-Modus“.

Laut Mackenzie sei die Art und Weise des Upscalings durch PSSR sehr wahrscheinlich für die Fehler verantwortlich.

Hier das Video von Digital Foundry:

Auf das Video haben sich die Entwickler auch schon gemeldet und gemeint, dass man die Probleme untersuchen werde. Ebenso Bloober Team wegen Silent Hill 2 Remake.