PlayStation 5: Produktionsfirma verklagt SONY wegen Stellar Blade

Stellar Blade-Entwickler Shift Up und Sony Interactive Entertainment wurden von einer Filmproduktionsgesellschaft verklagt.

Die Firma „Stellarblade“ aus Louisiana reichte die Klage Anfang des Monats wegen einer Markenrechtsverletzung ein.

Griffith Chambers Mehaffey gründete Stellarblade im Jahr 2010 und hat die URL stellarblade.com eigenen Aussagen zufolge seit 2006 im Besitz bzw. seit 2011 in Verwendung.

Da die Marken sich vom Namen her zu sehr ähneln, erhielt Entwickler Shift Up im Juli 2023 bereits eine Unterlassungserklärung. Mehaffey argumentiert auch damit, dass eine Online-Suche Ergebnisse für das Videospiel und nicht die Produktionsfirma ausliefern.

In der Klage wird ein Schadenersatz nicht genannter Höhe sowie die Anwaltskosten gefordert. Der Kläger fordert außerdem dazu auf, einen anderen Namen für das Spiel zu verwenden sowie die Aushändigung aller Materialien, die Stellar Blade enthalten, um sie zu vernichten.

Mehaffreys Anwalt sagte: „Wir glauben an fairen Wettbewerb, aber wenn größere Unternehmen die etablierten Rechte kleinerer Unternehmen missachten, ist es unsere Verantwortung, aufzustehen und unsere Marke zu schützen.“ „Die weit überlegenen Ressourcen der Beklagten haben die Online-Suchergebnisse für Stellarblade faktisch monopolisiert, so dass das alteingesessene Unternehmen von Herrn Mehaffrey in die digitale Bedeutungslosigkeit gedrängt wurde und die Existenzgrundlage, die er sich über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaut hat, bedroht ist.“

Shift Up kündigte das Spiel 2019 unter dem Namen Project Eve an. 2022 wurde es in Stellar Blade umbenannt. Im Januar 2023 ließ man es als videospielbezogene Marke eintragen. Mehaffey meldete erst im Juni 2023 Stellarblade als Marke an, eher er einen Monat später die erwähnte Unterlassungserklärung schickte.