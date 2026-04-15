PlayStation 5: PS Plus Extra: Horizon Zero Dawn Remastered und mehr laut Gerücht

Im kommenden Update des Spielekatalogs von PlayStation Plus zeichnet sich eine neue Auswahl für den April 2026 ab, die vor allem durch bekannte Namen und ein Remaster eines PlayStation Klassikers geprägt ist.

Ab dem 21. April sollen laut Dealabs drei große Titel in die Bibliothek für Extra und Premium Abonnenten aufgenommen werden und damit das Angebot erneut deutlich erweitern.

Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Horizon Zero Dawn Remastered, das als überarbeitete Version des ursprünglichen Open World Abenteuers erneut in den Katalog aufgenommen wird. Die Neuauflage, die bereits im Oktober 2024 erschienen ist, bringt verbesserte technische Qualität und modernisierte Darstellung zurück in den Dienst und markiert damit eines der prominentesten Comebacks der Reihe im Abo Angebot.

Neben dem Remaster ergänzt The Crew Motorfest die Auswahl und bringt ein Open World Rennspiel in den Katalog, das für seine abwechslungsreichen Fahrzeugwelten bekannt ist. Der Titel erweitert das Genre Angebot im Service um eine stark auf Erkundung und Events ausgelegte Rennspielerfahrung.

Ebenfalls Teil der neuen Rotation ist Football Manager 26 Console, das erstmals auf der neuen Unity Engine basiert und damit eine technisch modernisierte Version der bekannten Managersimulation darstellt. Der Fokus liegt weiterhin auf tiefgehender Teamverwaltung und strategischer Entwicklung im Fußballbereich.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, könnte aber noch heute erfolgen.