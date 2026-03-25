PlayStation 5: PS Plus im April: Dieses RPG ist angeblich das erste Spiel

Gerüchten zufolge hat Dealabs das erstes Spiel für die PlayStation Plus Auswahl im April 2026 ausgemacht: Lords of the Fallen (2023). Laut den Informationen wird der Titel allen Abonnenten – von PS Plus Essential bis Premium – zur Verfügung stehen.
Zur Verfügung steht es vom 7. April bis zum 5. Mai 2026. Spieler können das Rollenspiel während dieses Zeitraums ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.
Weitere Spiele sind bisher nicht bekannt und auch Lords of the Fallen gilt bis zur offiziellen Ankündigung am Ende des Monats nur als ein Gerücht.
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19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre ein starkes Spiel.
Mal abwarten