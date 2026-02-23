PlayStation 5: PS Plus im März – Dieses Spiel wird erstes Gratis‑Spiel des Monats

Alle PS‑Plus‑Mitglieder bekommen PGA Tour 2K25 – hier sind Zeitraum und Details.

Für den März steht der erste Titel der monatlichen PlayStation‑Plus‑Spiele laut dealabs.com fest: PGA Tour 2K25 wird laut vorliegenden Informationen das erste Spiel sein, das alle Abonnenten erhalten können – unabhängig davon, ob sie Essential, Extra oder Premium/Deluxe nutzen.

Der Zeitraum ist bereits klar definiert: Verfügbar vom 3. März bis 7. April 2026, jeweils um 10:00 Uhr (UTC+1).