PlayStation 5: PS Plus im März – Dieses Spiel wird erstes Gratis‑Spiel des Monats

Für den März steht der erste Titel der monatlichen PlayStation‑Plus‑Spiele laut dealabs.com fest: PGA Tour 2K25 wird laut vorliegenden Informationen das erste Spiel sein, das alle Abonnenten erhalten können – unabhängig davon, ob sie Essential, Extra oder Premium/Deluxe nutzen.
Der Zeitraum ist bereits klar definiert: Verfügbar vom 3. März bis 7. April 2026, jeweils um 10:00 Uhr (UTC+1).
Ok, wers braucht. 😅
Mit Golf haben sie es ja .
Hab schon 2 Spiele davon in der Bibliothek
Natürlich ein schwaches Game. Aber wat solls.