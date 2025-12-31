PlayStation 5: PS Plus: Januar‑Knaller 2026 schon jetzt geleakt

Zum Jahreswechsel richtet sich der Blick vieler PlayStation-Spieler auf die kommenden PS Plus‑Titel für Januar 2026. Nach einem starken Abschluss des vergangenen Jahres mit mehreren hochwertigen Veröffentlichungen steht nun die nächste monatliche Auswahl bevor.

Laut neuen Informationen, die exklusiv über dealabs geteilt wurden, soll Need for Speed Unbound der zentrale Bestandteil des Line‑ups werden und damit den ersten großen PS Plus‑Monat des neuen Jahres prägen.

Das Rennspiel wird ab Dienstag, dem 6. Januar 2026, um 10 Uhr französischer Zeit für alle Abonnenten der Stufen Essential, Extra und Premium verfügbar sein, wenn die Gerüchte stimmen. Ab diesem Zeitpunkt kann der Titel wie gewohnt der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Need for Speed Unbound übernimmt damit die Rolle des Hauptspiels der Januar‑Auswahl und setzt zum Jahresbeginn auf ein actionorientiertes Racing‑Erlebnis.

Welche weiteren Spiele die monatliche Auswahl ergänzen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Informationen beschränken sich bislang ausschließlich auf den Racing‑Titel, während die beiden zusätzlichen Januar‑Spiele weiterhin offenbleiben.

Die vollständige Enthüllung durch Sony wird wie üblich in Kürze erwartet und dürfte das erste PS‑Plus‑Line‑up des Jahres 2026 komplettieren. Ebenso dürfte sich Microsoft schon bald melden, um das neue Xbox Game Pass Line-Up im Januar zu enthüllen. Bisher ist nur MIO: Memories in Orbit für das Abo im kommenden Monat offiziell bekannt.