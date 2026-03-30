PlayStation 5: PS Plus Leak bestätigt Sword Art Online als weiteres Gratis-Spiel im April

Ein neuer Leak sorgt für Gesprächsstoff rund um die kommenden Inhalte von PlayStation Plus. Nachdem bereits ein erstes Spiel für April 2026 vorab bekannt wurde, soll nun ein zweiter Titel Teil des Angebots werden. Laut Informationen aus der Gerüchteküche könnte Sword Art Online: Fractured Daydream als weiterer kostenloser Titel für

Ein neuer Leak sorgt für Gesprächsstoff rund um die kommenden Inhalte von PlayStation Plus. Nachdem bereits ein erstes Spiel für April 2026 vorab bekannt wurde, soll nun ein zweiter Titel Teil des Angebots werden.

Laut Informationen aus der Gerüchteküche könnte Sword Art Online: Fractured Daydream als weiterer kostenloser Titel für Abonnenten erscheinen. Damit würde sich das Line-up für den kommenden Monat weiter füllen, bevor die offizielle Ankündigung erwartet wird.

Der Leak stammt von einer Quelle, die in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Vorabinformationen zu PlayStation-Inhalten geliefert haben soll. Neben dem neuen Titel wird bereits ein weiteres Spiel, Lords of the Fallen, als Teil der April-Auswahl gehandelt.

Sollten sich die Angaben bestätigen, könnten PlayStation-Plus-Mitglieder im April eine abwechslungsreiche Mischung an Spielen erhalten. Offiziell bestätigt sind die genannten Titel jedoch noch nicht, weshalb bis zur Ankündigung von Sony weiterhin Vorsicht geboten ist.

Die offizielle Enthüllung der PlayStation-Plus-Spiele für April 2026 wird im Laufe der Woche erwartet. Dann zeigt sich, ob die geleakten Informationen tatsächlich zutreffen oder ob es noch Änderungen im finalen Line-up gibt.