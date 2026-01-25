PlayStation 5: PS Plus Leak prügelt Undisputed für Februar raus

Undisputed landet laut neuem Leak im Februar 2026 bei den kostenlosen PlayStation Plus-Spielen und bringt damit die neueste realistische Boxsimulation ohne Zusatzkosten auf eure PS5.
Ein aktueller Leak deutet darauf hin, dass Undisputed, die jüngste und ambitionierteste Umsetzung eines realistischen Boxsports, Teil der monatlichen Gratis‑Spiele werden soll. Für Abonnenten wäre das ein attraktiver Start in das neue Jahr, denn der Titel gilt als einer der wenigen modernen Versuche, den Boxsport authentisch und technisch anspruchsvoll auf die Konsole zu bringen.
Der Leak beschreibt, dass PS Plus Nutzer ab Februar 2026 ohne zusätzliche Kosten auf Undisputed zugreifen können. Der Titel setzt auf präzise Schlagmechaniken, detaillierte Animationen und ein Kampfsystem, das sich stärker an echten Bewegungsabläufen orientiert als viele frühere Genrevertreter. Damit richtet sich das Spiel sowohl an Boxsportfans als auch an Spieler, die eine taktischere Herangehensweise bevorzugen.
Da Sony die monatlichen Spiele traditionell erst kurz vor Monatsbeginn offiziell bestätigt, bleibt abzuwarten, ob sich die Informationen bewahrheiten. Der Zeitpunkt des Leaks ist jedoch bemerkenswert, da Undisputed erst seit kurzer Zeit als vollwertiger Konsolentitel verfügbar ist und damit ein frisches Highlight im Abo darstellen würde.
Sobald Sony die Februar‑Auswahl offiziell vorstellt, wird klar sein, ob Undisputed tatsächlich Teil des Lineups wird. Bis dahin bleibt der Leak ein interessanter Hinweis auf die mögliche Ausrichtung der kommenden PS Plus-Spiele.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Boxen war nie so meins. Bin eher dem Wrestling zugetan
Joa, ist jetzt nicht so der Hit der Titel. Ist man aber schon gewohnt von PS Plus.
Ich fand A Quit Place zuletzt ganz interessant. Das ist ein Titel, den ich gerne spielen würde, aber ist z.B nicht im Game Pass enthalten.
Es gibt immer mal wieder Titel hier und dort, die mal besser oder schlechter sind.
Bei Microsoft liegt der Vorteil bei den ganzen Day One und First Party Spielen, dafür ist es mittlerweile aber auch leider deutlich teurer geworden.
Edit: hatte zuerst The Purge geschrieben, meinte aber A Quit Place.😅
Selbst die Internetcodes haben einen enormen Preissprung hinter sich, werde mein Ultimate Ende Mai auslaufen lassen und dann wohl erst wieder im Herbst abonnieren, wenn die ganzen Kracher kommen.
Voll verständlich bei den Preisen.
Ich wollte es eigentlich auch auslaufen lassen, habe aber nach der Preiserhöhung doch noch für drei Jahre verlängert und mache mir dann Gedanken, wie es weitergeht. 😅
Vor allem der Preis unterschied zwischen Konsole und PC ist heftig.
Vermutlich will Microsoft die Nutzer zum wechseln bringen.
Ja nichts neues bei den blauen. Und interessiert mich auch so wie wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt
Naja wenn man es so sieht kommt der Titel in ein monatliches Abo was 8,99€ kostet
Kann schon verstehen wieso da keine absoluten „Knaller“ kommen
Im Jahres Abo sogar nur 6€.
Nicht meins, ich hätte gerne ein neues Fightnight Champion, das war soooooo geil.
Wird aber natürlich in die Bibliothek hinzugefügt.
Nichts besonderes, kann man sich auch mal als Disk kaufen, gebraucht kostet es um die 20€.
Spiel ist ok eine solide Grundlage mit sehr viel Potential was sie vlt. in den nächsten Teil reinstecken können. Für essential monatlich nehme ich es aber gerne mit
Ich werde es meiner Bibliothek hinzufügen und irgendwann mal zocken wenn ich mal wieder mehr Interesse an Boxen habe.
Das läuft ja nicht weg.
Soll ja nicht besonders gut gelungen sein, aber zum anzocken ist es allemal OK.
Das regt mich jetzt nicht unbedingt zum Kauf einer PS 5 nebst PS plus an…
Welche Spiele bei Sony ins Abo kommen interessiert mich genauso wenig wie wenn in China ein Sack Reis umfällt.
Das was ins Playstation Abo kommt ist für mich uninteressant wird aber sicherlich einige Freuen.