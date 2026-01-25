PlayStation 5: PS Plus Leak prügelt Undisputed für Februar raus

Undisputed landet laut neuem Leak im Februar 2026 bei den kostenlosen PlayStation Plus-Spielen und bringt damit die neueste realistische Boxsimulation ohne Zusatzkosten auf eure PS5.

Ein aktueller Leak deutet darauf hin, dass Undisputed, die jüngste und ambitionierteste Umsetzung eines realistischen Boxsports, Teil der monatlichen Gratis‑Spiele werden soll. Für Abonnenten wäre das ein attraktiver Start in das neue Jahr, denn der Titel gilt als einer der wenigen modernen Versuche, den Boxsport authentisch und technisch anspruchsvoll auf die Konsole zu bringen.

Der Leak beschreibt, dass PS Plus Nutzer ab Februar 2026 ohne zusätzliche Kosten auf Undisputed zugreifen können. Der Titel setzt auf präzise Schlagmechaniken, detaillierte Animationen und ein Kampfsystem, das sich stärker an echten Bewegungsabläufen orientiert als viele frühere Genrevertreter. Damit richtet sich das Spiel sowohl an Boxsportfans als auch an Spieler, die eine taktischere Herangehensweise bevorzugen.

Da Sony die monatlichen Spiele traditionell erst kurz vor Monatsbeginn offiziell bestätigt, bleibt abzuwarten, ob sich die Informationen bewahrheiten. Der Zeitpunkt des Leaks ist jedoch bemerkenswert, da Undisputed erst seit kurzer Zeit als vollwertiger Konsolentitel verfügbar ist und damit ein frisches Highlight im Abo darstellen würde.

Sobald Sony die Februar‑Auswahl offiziell vorstellt, wird klar sein, ob Undisputed tatsächlich Teil des Lineups wird. Bis dahin bleibt der Leak ein interessanter Hinweis auf die mögliche Ausrichtung der kommenden PS Plus-Spiele.