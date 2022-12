PlayStation 5: PS Plus soll mehr Day One-Spiele wie Xbox Game Pass bekommen

Autor:, in / PlayStation 5

Ab Juni dieses Jahres verschmolzen PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem gemeinsamen Abonnement mit drei verschiedenen Stufen.

Die Basis-Stufe Essential (8,99 € monatlich) verkörpert im Grunde das vorherige PlayStation Plus-Abonnement. Extra (13,99 € monatlich) und Premium (16,99 € monatlich) bieten obendrein Zugriff auf zusätzliche Spielekataloge.

Wie jetzt Gaming-Analysten in Bezug auf eigene Quellen berichten, plant SONY für das kommende Jahr seinen Fokus verstärkt in Richtung PlayStation Plus zu verschieben.

Angeblich sollen dabei umfassende Anpassungen geplant sein, um das Abonnement umzukrempeln. Die bisher durchgeführten monatlichen Updates der Extra-Stufe sollen zukünftig wegfallen und stattdessen mehr Day-One-Veröffentlichungen im Stile des Xbox Game Pass anbieten. First Party-Titel seien davon allerdings weiterhin ausgenommen.

„Quellen: Sony Interactive Entertainment wird sich ab 2023 stark auf Abonnements konzentrieren. Das Unternehmen plant, die monatlichen Updates für PS+ Extra abzuschaffen und stattdessen Spiele zu veröffentlichen, wann immer sie verfügbar sind, ähnlich wie beim Xbox Game Pass. Damit sollen mehr Titel von Tag 1 an angeboten werden“, heißt es von Rythian – Gaming Industry Analyst. „Sie möchten auch, dass PlayStation Studios-Titel aus verschiedenen externen Entwicklungszweigen/Studios wie London Studio External Development, Shanghai Studio und Madrid Studio ihre Titel tagesaktuell anbieten, während interne Titel mehr als 1 Jahr auf sich warten lassen.“

Erst kürzlich wurde berichtet, dass SONY Interactive Entertainment CEO Jim Ryan bei einer internen Mitarbeiterbefragung angegeben haben soll, den Xbox Game Pass aufgrund der vergleichsweisen geringen Anzahl an Abonnenten nicht als Konkurrenz anzusehen. Trotzdem scheint man größere Konkurrenz für den Xbox Game Pass vorzubereiten.