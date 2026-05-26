PlayStation 5: PS3-Emulation zeigt starke Ergebnisse und klare Hardware-Limits

Die PlayStation 5 zeigt in ersten Tests mit PS3-Emulation überraschend gute Ergebnisse, offenbart jedoch klare Grenzen durch die komplexe Cell-Architektur der alten Sony-Konsole.

Ausgangspunkt ist ein neuer Bericht von Digital Foundry, der mithilfe von Linux auf einer modifizierten PS5 den Emulator RPCS3 getestet hat. Technisch läuft die Software nativ auf der Konsole, doch die Performance schwankt stark je nach Spiel und dessen Nutzung der ursprünglichen Hardware.

Frühe PS3-Titel liefern dabei die besten Resultate. Spiele wie Ridge Racer 7 oder Resistance: Fall of Man erreichen stabile Frameraten und profitieren sogar von massiven Auflösungssteigerungen bis hin zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Auch Titel wie Heavenly Sword lassen sich deutlich sauberer darstellen und erreichen höhere Auflösungen als auf der Originalhardware.

Sobald Spiele jedoch stärker auf die Besonderheiten des Cell-Prozessors setzen, verschlechtert sich die Leistung deutlich. Vor allem die sogenannten SPUs, spezialisierte Recheneinheiten der PS3, stellen ein großes Problem für die Emulation dar. Titel wie Grand Theft Auto IV laufen deshalb selbst bei hoher Auflösung in Zeitlupe, was klar auf CPU-Limitierungen zurückzuführen ist.

Noch deutlicher wird das bei technisch anspruchsvollen Spielen späterer Generationen. Metal Gear Solid 4 oder God of War Ascension erreichen auf der PS5 via Emulator nicht annähernd die Performance der Originalkonsole. Auch die Killzone-Reihe zeigt ein gemischtes Bild: Während Killzone 2 stark kämpft, kann Killzone 3 nach Anpassungen wie dem Deaktivieren von MLAA stabilere Frameraten erreichen.

Die Tests verdeutlichen ein grundsätzliches Problem. Während die GPU der PS5 problemlos höhere Auflösungen ermöglicht, fehlt es der Zen-2-CPU an der nötigen Leistung und Architektur, um die komplexe Cell-Hardware effizient nachzubilden. Moderne PCs mit aktueller CPU-Technologie liefern hier deutlich bessere Ergebnisse.

Die Erkenntnisse liefern gleichzeitig eine mögliche Erklärung dafür, warum Sony bislang keine native PS3-Emulation auf der PS5 anbietet. Trotz funktionierender Ansätze bleibt die technische Hürde hoch, insbesondere bei aufwendigen First-Party-Titeln.

Langfristig könnte sich das mit zukünftiger Hardware ändern. Neue CPU-Architekturen wie Zen 6 könnten genug Leistung bieten, um die Cell-Emulation vollständig und stabil umzusetzen. Bis dahin bleibt PS3-Emulation auf Konsolen ein technisch faszinierendes, aber eingeschränkt praktikables Experiment.