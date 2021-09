PlayStation 5: Kein kostenloses Horizon: Forbidden West Upgrade möglich

Autor:, in / PlayStation 5

Das Open-World-Rollenspiel Horizon: Forbidden West erscheint in Form mehrerer verschiedener Versionen sowohl für PlayStation 5 als auch PlayStation 4. Mit dabei die Standard-, Digital Deluxe-, Collectors- und Regalla Editionen.

Da die Vorgehensweise der zahlreichen Editionen für PS4- und PS5-Besitzer etwas verwirrend ist, hat man gleich ein FAQ dazu veröffentlicht, denn wie nun herauskam werden Käufer der PS4-Standard- oder PS4-Special Editionen zweimal zur Kasse geben, wenn sie das Spiel auf der PlayStation 5 spielen wollen. Ein Upgrade ist nicht möglich!

Laut offiziellen Angaben in diesem FAQ von Sony wird die PlayStation 4-Version des Titels zwar auch auf der PlayStation 5 spielbar sein, muss dann allerdings auf alle grafischen Aufwertung und PS5-Features verzichten. Ein nachträgliches Upgrade auf die PlayStation 5-Version gegen eine Gebühr wird ebenfalls nicht möglich sein.

Sony bittet also alle Sony-Fans zweimal zur Kasse und verlangt von allen Spielern, sich im Vorfeld entweder für die PlayStation 4- oder die PlayStation 5-Version zu entscheiden oder aber die Digital Deluxe-, Collectors- oder Regalla Edition kaufen.

Während Spieler beim Kauf der Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition oder Regalla Edition Zugriff auf die Versionen des Guerilla Games-Titels für beide Konsolengenerationen erhalten, müssen Käufer der Standard- oder Special-Edition mit der Konsole, für welche diese erworben wurde, vorliebnehmen. Ein Upgrade zum Beispiel für 10,- Euro wie bei vorherigen Titeln auf eine der höheren Versionen ist ebenfalls nicht möglich.

Bisher hatte Sony Spielern oftmals die Möglichkeit für ein Upgrade ihrer PlayStation 4-Versionen angeboten. Teilweise wurde das Upgrade, wie beispielsweise bei Spider-Man: Miles Morales, kostenlos zur Verfügung gestellt. In anderen Fällen, wie auch für die bald erscheinenden Titel Ghost of Tsushima: Director’s Cut und Death Stranding: Director’s Cut geplant, bittet Sony alle noch einmal zur Kasse und verlangt eine Gebühr von 10,- Euro für das Upgrade an.

Da Horizon: Forbidden West im Gegensatz zu den genannten Titeln erst 2022 erscheinen wird, könnte dies auf einen Strategiewechsel seitens Sony ab nächstem Jahr hinweisen. Künftig könnte Sony dann doch zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 komplett trennen. Spätestens jetzt wünschen sich wohl viele PlayStation-Fans eine Smart Delivery-Regelung des Konsolenherstellers, wie sie Microsoft betreibt. Dabei erhalten Spieler immer die Xbox One- und Xbox Series X/S-Version beim Kauf eines Spiels, das von dem Unternehmen stammt.

Sony beweist einmal mehr wie gut Smart Delivery für Xbox wirklich ist!