PlayStation 5: PS5‑Exklusivtitel startet 2026 mit katastrophalen Wertungen

Erste Tests zum exklusiven PS5-Spiel Code Violet sind da – und sie fallen verheerend aus!

Die ersten Reviews zu Code Violet, dem ersten PS5‑Exklusivspiel des Jahres 2026, wurden veröffentlicht – und die Fachpresse zeigt sich alles andere als begeistert. Sowohl IGN als auch Push Square vergeben lediglich 4/10, begleitet von klaren, schonungslosen Urteilen.

Was die ersten Kritiken sagen:

IGN: 4/10 – “Code Violet is a bad game” Die Kritik richtet sich vor allem gegen das schwache Third‑Person‑Shooting, langweilige Levelstrukturen und technische Probleme. IGN beschreibt das Spiel als „prähistorisch“ in seiner Umsetzung.

Push Square: 4/10 – “Code Violet is a mess” Auch in dieser Kritik hier wird das Spiel als chaotisch, technisch unausgereift und spielerisch enttäuschend bezeichnet.



Es wird spannend zu sehen, ob sich das Spiel auf Metacritic noch fangen kann, oder weitere Wertungen derart enttäuschend ausfallen.