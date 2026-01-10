PlayStation 5: PS5‑Exklusivtitel startet 2026 mit katastrophalen Wertungen

Die ersten Reviews zu Code Violet, dem ersten PS5‑Exklusivspiel des Jahres 2026, wurden veröffentlicht – und die Fachpresse zeigt sich alles andere als begeistert. Sowohl IGN als auch Push Square vergeben lediglich 4/10, begleitet von klaren, schonungslosen Urteilen.
Was die ersten Kritiken sagen:
- IGN: 4/10 – “Code Violet is a bad game”
- Die Kritik richtet sich vor allem gegen das schwache Third‑Person‑Shooting, langweilige Levelstrukturen und technische Probleme. IGN beschreibt das Spiel als „prähistorisch“ in seiner Umsetzung.
- Push Square: 4/10 – “Code Violet is a mess”
- Auch in dieser Kritik hier wird das Spiel als chaotisch, technisch unausgereift und spielerisch enttäuschend bezeichnet.
Es wird spannend zu sehen, ob sich das Spiel auf Metacritic noch fangen kann, oder weitere Wertungen derart enttäuschend ausfallen.
Das war abzusehen, die ersten Trailer waren schon Murks
Hab btw in das Gameplay gerade reingeschaut… das Mädel läuft nach 5 Minuten erst mal ne ganze Weile in Unterwäsche rum. Jup, zumindest sprichts das richtige Klientel an xD
Also dein Review zu dem Spiel finde ich bis jetzt ganz gut. Ich muss auch mal reinschauen . 🤣🤣🤣
Da wird ein Meilenstein nach dem anderen, für die PS5 released.
Aber solange die Hardwareverkaufszahlen stimmen, sind die Fans zufrieden…
Ja immerhin exclusiv ,so wird man auf der xbox verschont
Keine 5 Stunden Spielzeit??? Das kommt mir doch sehr bekannt vor. 😂🤣
Schön, wenn man hier nach dem aufstehen (lange Nacht gewesen😅) die Ultras beider Seiten sieht wie Sie sich die Köpfe einschlagen🍿
Ich trinke gerade einen Kaffee und genieße ☕️
Danach mische ich mich natürlich ein 😉😁
Na dann viel Spaß 😅
Halte von Wertungen eh nix. Klar, sie geben eine gewisse Richtung vor und oft ist auch was dran, aber meistens hatte ich mit Spielen, die von der Presse eher schlecht bewertet wurden, sogar mehr Spaß als mit den Titeln, die besser bewertet werden.
Von dem Spiel hier höre ich heute zum ersten Mal, daher habe ich keine Ahnung, was das ist. Und eine PS5 habe ich auch nicht mehr, daher ist es mir ziemlich egal oder gibt es das auch auf PC?
Concord ist der größte Flop der Gaming-History, Marathon wird wahrscheinlich auch scheitern, Naughty Dog steht unter heftigen Crunch, massig Spiele eingestellt ….
Bei Sony brennt echt die Hütte.