PlayStation 5: PS5‑ROM‑Keys geleakt: Hacker‑Fund sorgt für Aufsehen und mögliche Jailbreaks

Die PlayStation‑5‑Szene erlebt einen neuen Wendepunkt, nachdem Hacker die ROM‑Keys der Konsole veröffentlicht haben und damit einen tiefen Einblick in die Hardware‑Struktur ermöglichen.

Die Schlüssel sind fest im physischen Chip verankert und können bei bestehenden Geräten nicht per Software‑Update ersetzt werden, was die Analyse der Systemarchitektur deutlich erleichtert.

Durch den Leak wird es für Entwickler und Modder einfacher, den Startvorgang der PS5 und ihre Sicherheitsmechanismen zu untersuchen. Das könnte langfristig Projekte wie Homebrew‑Anwendungen, verbesserte Emulatoren oder sogar vollständige Jailbreaks beschleunigen, da die grundlegenden Schutzschichten der Konsole besser verstanden werden.

Trotz der neuen Erkenntnisse bedeutet der Leak jedoch nicht, dass sofortige Hacks oder großflächige Piraterie möglich sind.

Die PlayStation 5 (PS5) verfügt weiterhin über mehrere Sicherheitsstufen, die unabhängig von den ROM‑Keys bestehen bleiben und erst überwunden werden müssten. Für normale Spieler ändert sich daher aktuell nichts, und die Konsole funktioniert weiterhin wie gewohnt, ohne unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag der Nutzer.