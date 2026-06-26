PlayStation 5: PS5 erlebt historischen Einbruch bei Hardware-Verkäufen

So schlecht lief ein Mai für PlayStation seit über 25 Jahren nicht mehr.

Für die PlayStation-Hardware entwickelt sich der Markt zunehmend zur Herausforderung. Im Mai 2026 fielen die US-Verkäufe auf den schwächsten Stand, der für einen Mai seit mehr als 25 Jahren verzeichnet wurde.

Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang bei der PlayStation 5 selbst: Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Verkaufszahlen um 58 Prozent zurück. Gleichzeitig sank der Umsatz mit PlayStation-Hardware um 43 Prozent.

Als wesentlicher Faktor gilt die jüngste Preisanpassung von Sony Interactive Entertainment. Der durchschnittliche Verkaufspreis einer neuen PS5 stieg innerhalb eines Jahres um 33 Prozent auf 672 US-Dollar und erreichte damit ein neues Hoch.

Trotz des deutlichen Einbruchs behauptete sich die PlayStation 5 im Mai weiterhin als zweitmeistverkaufte Konsole in den USA. Den Spitzenplatz belegte hingegen die Nintendo Switch 2, die sowohl bei den verkauften Einheiten als auch beim Gesamtumsatz die Marktführung übernahm.

Die aktuellen Zahlen verdeutlichen, welchen Einfluss höhere Hardwarepreise auf die Nachfrage haben können. Während der durchschnittliche Verkaufspreis deutlich gestiegen ist, fiel die Zahl der verkauften Konsolen so stark aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr.