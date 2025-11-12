PlayStation 5: PS5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus

Sony: „Die PS5 ist erst in der Mitte ihres Lebenszyklus“ – Keine Kommentare zur PS6!

In einer aktuellen Investorenkonferenz hat Sony-CFO Lin Tao klargestellt, dass sich die PlayStation 5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet. Der Konzern plane, die Plattform weiter auszubauen und konzentriere sich auf die bestehende Nutzerbasis, statt auf zusätzliche Hardware-Gewinne zu setzen.

Das Ziel bleibt ehrgeizig: 90 Millionen ausgelieferte PS5-Konsolen bis Ende 2025. Gerüchte um eine PlayStation 6 kommentiert Sony dagegen nicht.

Tao erklärte: „Wir sind nicht in der Position, über zukünftige Launches oder Nachfolger zu sprechen.“

Stattdessen wolle Sony den Wert und die Monetarisierung der aktuellen Basis steigern – unter anderem mit kommenden Großprojekten wie Marvel’s Wolverine, das als wichtiger First-Party-Blockbuster für 2026 gilt.

Gerüchte deuten zwar darauf hin, dass die PS6 frühestens 2027 erscheinen könnte, doch selbst dann soll die PS5 laut Sony weiter unterstützt werden.