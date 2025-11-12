PlayStation 5: PS5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus

In einer aktuellen Investorenkonferenz hat Sony-CFO Lin Tao klargestellt, dass sich die PlayStation 5 erst in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet. Der Konzern plane, die Plattform weiter auszubauen und konzentriere sich auf die bestehende Nutzerbasis, statt auf zusätzliche Hardware-Gewinne zu setzen.
Das Ziel bleibt ehrgeizig: 90 Millionen ausgelieferte PS5-Konsolen bis Ende 2025. Gerüchte um eine PlayStation 6 kommentiert Sony dagegen nicht.
Tao erklärte: „Wir sind nicht in der Position, über zukünftige Launches oder Nachfolger zu sprechen.“
Stattdessen wolle Sony den Wert und die Monetarisierung der aktuellen Basis steigern – unter anderem mit kommenden Großprojekten wie Marvel’s Wolverine, das als wichtiger First-Party-Blockbuster für 2026 gilt.
Gerüchte deuten zwar darauf hin, dass die PS6 frühestens 2027 erscheinen könnte, doch selbst dann soll die PS5 laut Sony weiter unterstützt werden.
Also mit „nicht sehen wollen“ hat das jetzt wenig zu tun. Ich hab das Spiel selbst gespielt und brauch deshalb jetzt auch nicht zwangsläufig ei YT Video dazu zu sichten. Tatsache aber ist das mir so ein gravierender Unterschied der Grafik, wie Du es beschreibst, jetzt nicht aufgefallen ist.
Und die Series X? Würde mich mal brennend interessieren welchen Weg Xbox jetzt verfolgen will
Sind wir mal ehrlich außer 60 fps passierte doch nichts neues diese Generation. Was soll dann ne neue 1000 Euro Maschine? Mal ausgenommenen die Steam Sache. 60 fps alle Games? zu den Preisen? Egal ob jetzt Xbox oder Ps, next Gen war Früher mal wirklich next Gen.
Inzwischen kommt man an Grenzen ran da ist nicht mehr die erste Priorität wie man auch bei der Switch erkennen kann.
Denke ich auch 🤔
Ahja. Von 1min-5min HDD Ladezeiten zu paar Sekunden(wenn überhaupt), Raytracing… 60fps bis 120fps, AI Upscaling(die Zukunft)
Nein. Es ist überhaupt nichts passiert.
Mitte ihres Lebenszyklus? Bei der PS5 fühlt sich’s eher so an, als würde man seit Jahren auf einem staubigen Prototyp sitzen – alles poliert, nichts Neues, und jedes Spiel ein Re-Release. Next-Gen? Eher Nostalgie-Gen.
Unfug.
Interessant. „Unfug“ ist also die Kurzform von „Ich hab kein Gegenargument“?
Sinnlos, Leute wieder dir größere Texte aufzuzeigen. Alleine deine Aussage ist pure Fantasie.
Sony realisiert langsam selber in was sie sich mit der pro reingeritten haben. Die wissen selber nicht wollen die früher oder später die Next-Gen bringen. Wenn die es früher bringen, dann wird die 5 auch mitgeschleppt und wird die Next-Gen nur ausbremsen. So war das doch mit der Series S oder Fanboys? Dann müsste es so sein. Oder wenn später dann könnte doch Xbox ein gutes Stück Kuchen bekommen, sollte die Next früher kommen. Ich weiß dass Fanboys keine Angst haben da die Xbox sowieso tot ist, aber Sony macht da etwas realere Rechnung und die schauen schon genauer was Microsoft da macht.
Ohne pro wäre der Cut ganz viel einfacher.
Dann sollen sie sich mit der nächsten Generation noch etwas Zeit lassen 😅.
Völlig egal, wann die PS6 kommt, sie wird sich wieder wie geschnitten Brot verkaufen. Preislich wird sie sicher auch deutlich unter dem kommenden Xbox-Gaming-PC liegen.
Und Top Hardware liefern.