PlayStation 5: PS5 Pro bekommt neues PSSR-Upscaling für Silent Hill, FF7 und mehr

Mehr Spiele wie Silent Hill, Final Fantasy VII Rebirth und Alan Wake II profitieren jetzt vom neuen PSSR-Upscaling auf der PS5 Pro.

Sony hat das neue PSSR-Upscaling auf der PS5 Pro auf weitere Spiele ausgeweitet. Ab sofort profitieren unter anderem Silent Hill f, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds, Crimson Desert, Alan Wake II und Control von der verbesserten Grafik.

Das Feature sorgt für schärfere Bilder und bessere Details, ohne dass die Performance leidet. Spieler, die eine PS5 Pro besitzen, können somit ein deutlich hochwertigeres Spielerlebnis genießen.

Sony kündigte an, dass weitere Titel in den kommenden Wochen folgen werden. Damit steigt die Zahl der Spiele, die vom PSSR-Upscaling profitieren, stetig an und verbessert die Grafikqualität auf der Konsole.

Die neuen Optimierungen richten sich besonders an Fans von Action-, Horror- und Rollenspielen, die auf eine optisch beeindruckende Darstellung Wert legen.

Weitere Details gibt es im umfangreichen Blog-Beitrag von Sony.

Gleichzeitig meldeten sich die Macher von Cyberpunk 20277 zu Wort: „Macht euch bereit für die PS5 Pro, Leute – ein kostenloses technisches Update für Cyberpunk 2077 auf der PS5-Version des Spiels erscheint in nicht allzu ferner Zukunft! Weitere Details folgen in den kommenden Wochen!“

Und ein neues DF-Video gibt es noch dazu:



