PlayStation 5: PS5 Pro bekommt neues PSSR-Upscaling für Silent Hill, FF7 und mehr

Sony hat das neue PSSR-Upscaling auf der PS5 Pro auf weitere Spiele ausgeweitet. Ab sofort profitieren unter anderem Silent Hill f, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds, Crimson Desert, Alan Wake II und Control von der verbesserten Grafik.
Das Feature sorgt für schärfere Bilder und bessere Details, ohne dass die Performance leidet. Spieler, die eine PS5 Pro besitzen, können somit ein deutlich hochwertigeres Spielerlebnis genießen.
Sony kündigte an, dass weitere Titel in den kommenden Wochen folgen werden. Damit steigt die Zahl der Spiele, die vom PSSR-Upscaling profitieren, stetig an und verbessert die Grafikqualität auf der Konsole.
Die neuen Optimierungen richten sich besonders an Fans von Action-, Horror- und Rollenspielen, die auf eine optisch beeindruckende Darstellung Wert legen.
Weitere Details gibt es im umfangreichen Blog-Beitrag von Sony.
Gleichzeitig meldeten sich die Macher von Cyberpunk 20277 zu Wort: „Macht euch bereit für die PS5 Pro, Leute – ein kostenloses technisches Update für Cyberpunk 2077 auf der PS5-Version des Spiels erscheint in nicht allzu ferner Zukunft! Weitere Details folgen in den kommenden Wochen!“
Und ein neues DF-Video gibt es noch dazu:
77 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab das mal zusammen gefasst : ab sofort erhalten pssr 2.0:
SILENT HILL 2 und SILENT HILL f
Dragon Age: The Veilguard.
Alan Wake 2 und Control
Hellblade 2
Final Fantasy 7 Rebirth
Nioh 3 und Rise of the Ronin
Resident Evil 9 und Dragon’s Dogma2
Crimsen Desert zum Release
Cyberpunk 2077 und AC Shadows folgen in den nächsten Wochen…
Und natürlich Zukünftige Spiele
Hab nicht alles angesehen, aber in den meisten Szenen war es schon ein deutliches Plus an Schärfe. Solche Updates nimmt man doch gerne mit, gönns den PS5 Pro Usern.
Und das ist ja alles erst der Anfang. Da werden noch zahlreiche Games erscheinen die den Mehrwert der Pro zeigen. Wer das Beste auf Konsolen möchte greift zur Pro…Crimson Desert wird auch stark, genauso wie Wolverine, GTA 6 und und und…Die üblichen Hater und Trolle wollens natürlich nicht wahrhaben udn ätzen mal wieder dagegen, welch Wunder:-)
Nicht alle ätzen. Nur manche sehen halt kein Unterschied. Gebe ja wenigstens zu das ich nicht so ein geschultes Auge habe.
Die Frage ist nur warum man das hier immer breit treten muss. Ist ja klar das man hier auf Widerstand stößt bei manchen, vorallem wenn man es noch so breit treten muss auf der Playstation sieht es am besten aus(wer es sieht) hier will man doch zwanghaft die Diskussion mit aller Gewalt.
Aber hey nur meine Meinung 😁