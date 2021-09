PlayStation 5: PS5 Pro Konsole soll Ende 2023 erscheinen laut Gerücht

Autor:, in / PlayStation 5

Der bekannte Leaker „Moore’s Law is Dead“ hat nicht nur angekündigt, dass er durch seine Quellen erfahren habe, dass bereits im nächsten Jahr ein neues Xbox Series S-Modell auf den Markt kommen soll, sondern auch Ende 2023 eine neue PlayStation 5 Pro-Konsole von Sony veröffentlicht werden könnte. Aufgrund der aktuellen schwierigen Lage der Chip-Hersteller könnte die PS5 Pro sogar erst Ende 2024 erscheinen.

Was die PlayStation 5 Pro bieten soll, konnte der Leaker noch nicht bestätigen. Genauso wie bei dem neuen Xbox Series X-Modell, dass laut Moore’s Law is Dead als direkte Antwort auf die PS5 Pro bereits in Arbeit sein soll.

Wie bei allen Leaks sind auch diese Informationen als Gerücht und mit Vorsicht zu genießen.