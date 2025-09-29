PlayStation 5: PS5 Pro mit neuem DualSense V3 Controller und austauschbarer Batterie – Gerücht

Ein neues Gerücht rund um Sony sorgt für Diskussionen in der Gaming-Community: Die neue Revision der PlayStation 5 Pro soll noch 2025 erscheinen und zusammen mit einem überarbeiteten Controller ausgeliefert werden.

Der DualSense V3 soll den aktuellen DualSense ablösen und ab November in den Handel kommen. Laut den vorliegenden Informationen wird der DualSense V3 erstmals eine herausnehmbare Batterie bieten, wodurch Spielerinnen und Spieler den Akku flexibel tauschen können. Damit erfüllt Sony einen der am häufigsten geäußerten Wünsche seit Einführung der PS5.

Auch bei der Konsole selbst sind Änderungen geplant. Die PlayStation 5 Pro soll laut Insidern etwa drei Prozent weniger Energie verbrauchen als das bisherige Modell. Weitere technische Details wurden bisher nicht genannt, doch deutet alles darauf hin, dass Sony die Hardware optimieren und zugleich den DualSense-Controller als neues Verkaufsargument hervorheben möchte.

Mit der Einführung des PlayStation 5 DualSense V3 Controllers reagiert Sony auf die Nachfrage nach mehr Nutzerfreundlichkeit. Ein austauschbarer Akku verlängert nicht nur die Lebensdauer des Controllers, sondern macht auch den Alltag komfortabler, da Batterien bei Bedarf gewechselt werden können, anstatt das Gerät über längere Zeit ans Kabel zu hängen.

Insiderquellen berichten, dass der DualSense V3 ab November 2025 in den Elektromärkten sowie im Onlinehandel verfügbar sein soll. Außerdem wird er als Standard-Controller der neuen PS5 Pro-Revision beigelegt. Offizielle Bestätigungen von Sony stehen aktuell noch aus, doch die Hinweise verdichten sich.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürfte die Kombination aus einer verbesserten PlayStation 5 Pro und einem innovativen DualSense V3 Controller eines der spannendsten Hardware-Updates des Jahres 2025 für alle PlayStation-Fans in Deutschland und weltweit werden. Besonders Spielerinnen und Spieler, die Wert auf lange Akkulaufzeiten und modernes Gaming-Zubehör legen, könnten hier profitieren.