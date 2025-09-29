PlayStation 5: PS5 Pro mit neuem DualSense V3 Controller und austauschbarer Batterie – Gerücht

Ein neues Gerücht rund um Sony sorgt für Diskussionen in der Gaming-Community: Die neue Revision der PlayStation 5 Pro soll noch 2025 erscheinen und zusammen mit einem überarbeiteten Controller ausgeliefert werden.
Der DualSense V3 soll den aktuellen DualSense ablösen und ab November in den Handel kommen. Laut den vorliegenden Informationen wird der DualSense V3 erstmals eine herausnehmbare Batterie bieten, wodurch Spielerinnen und Spieler den Akku flexibel tauschen können. Damit erfüllt Sony einen der am häufigsten geäußerten Wünsche seit Einführung der PS5.
Auch bei der Konsole selbst sind Änderungen geplant. Die PlayStation 5 Pro soll laut Insidern etwa drei Prozent weniger Energie verbrauchen als das bisherige Modell. Weitere technische Details wurden bisher nicht genannt, doch deutet alles darauf hin, dass Sony die Hardware optimieren und zugleich den DualSense-Controller als neues Verkaufsargument hervorheben möchte.
Mit der Einführung des PlayStation 5 DualSense V3 Controllers reagiert Sony auf die Nachfrage nach mehr Nutzerfreundlichkeit. Ein austauschbarer Akku verlängert nicht nur die Lebensdauer des Controllers, sondern macht auch den Alltag komfortabler, da Batterien bei Bedarf gewechselt werden können, anstatt das Gerät über längere Zeit ans Kabel zu hängen.
Insiderquellen berichten, dass der DualSense V3 ab November 2025 in den Elektromärkten sowie im Onlinehandel verfügbar sein soll. Außerdem wird er als Standard-Controller der neuen PS5 Pro-Revision beigelegt. Offizielle Bestätigungen von Sony stehen aktuell noch aus, doch die Hinweise verdichten sich.
Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürfte die Kombination aus einer verbesserten PlayStation 5 Pro und einem innovativen DualSense V3 Controller eines der spannendsten Hardware-Updates des Jahres 2025 für alle PlayStation-Fans in Deutschland und weltweit werden. Besonders Spielerinnen und Spieler, die Wert auf lange Akkulaufzeiten und modernes Gaming-Zubehör legen, könnten hier profitieren.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab zwei Controller und eine Ladestation… noch nie nen leeren Controller gehabt.
Aber Sony hat dich dazu ermutigt, einen zweiten Controller zu kaufen 😬
Klar, weil ich auch gerne mal ne Runde Koop spiele, vor allem ne runde EA FC aka FIFA^^
Und wie viel hast du so mit deinem wechselbaren Batteriefach? 🙂
Und sag bloß, du hast dir nicht zufällig nen Akku Pack gekauft? 😉
Nö ich speis meine Controller mit Akkubatterien.Nur beim Elite nicht, aber der hält gegen dem Sony ja ewig.
Das erste mal ist mir gestern bei Nioh passiert, das ich während eines Bosskampfs einen leeren Akku hatte, da hatte ich ihn im 20ten Anlauf fast gehabt und boom aus. Ich dachte mich kriegense 😢
Wenn ich mir die Kommentare auf Facebook usw. anschaue, schreien die ganzen Fanboys immer „Verbaute Akkus sind das beste“ und „Xbox lebt in der Vergangenheit mit wechselbaren Batterien“, wenn man denen sagt, dass es nur Vorteile hat, dass man bei Xbox die Wahl hat. Wetten, dass das hier, wenn es stimmt, von denen als Neuheit gefeiert wird? Wie bei Apple
Ja verbaute Akkus sind das Beste, für die Firmen, hey wenn der Akku kaputt geht muss man sich halt nen neuen Controller holen anstelle nur den Akku zu tauschen.
Nicht umsonst werden Smartphone Hersteller ab 2027 gezwungen keine festverbauten Akkus zu nutzen bzw. eine leichte Austauschbarkeit ermöglichen.
„Damit erfüllt Sony einen der am häufigsten geäußerten Wünsche seit Einführung der PS5.“
Also gab es anscheinend genug Nachfrage. Ich brauche keine Batterien, aber ich glaube das es ein Gesetz geben wird, wo es austauschbar sein MUSS. @drfreak666, war da nicht was?
Da ist er, der letzte Facebook-nutzer. 😏
Ich nutze zwei Controller. Einen mit Kabel und einen mit aufladbaren Batterien. So kommt man gut mit weg
Mit wechseln der Batterien ist eine gute option.
Na endlich zieht Sony nach, hat ja lange gedauert. Gibt nichts besseres als wechselbare Batterien. Mache das seit Jahren so und funktioniert bestens👍
Dass das zu Diskussionen führt wundert mich. Microsoft macht das schon längst so.
Herausnehmbarer Akku ist schon eine feine Sache. Habe aber auch keine Probleme und wahrscheinlich eh zu viele Controller
Das als Innovation darzustellen sagt viel aus über die heutige Zeit, lächerlich.
Hoffentlich bekommt der nen austauschbaren Batterieblock….nur um zu sehen wie die ganzen Fanboys dann plötzlich absolut begeistert sind (nachdem Xbox seit Jahren dafür gebasht wird).
Mein erster Elite Controller mit wechselbarem Akku/Batterien ist immer noch lieber im Einsatz obwohl ich auch die zweite Generation mit fest verbauten Akku habe. Beim Dual Sense habe ich mir Kabel und Powerbank zugelegt. Kommt auf den Schoß, wenn mittendrin der Saft ausgeht. Muss zugeben es geht beides.
Willkommen in 2025 , hat Xbox schon vor Jahren gemacht
Hat ja auch nur Jahre gedauert.