PlayStation 5: PS5 Pro PSSR Upgrade – Über 20 Spiele im großen Grafik-Test

Eine umfassende Analyse der PS5 Pro zeigt, wie PSSR und der Enhanced Image Quality Mode die Grafik in zahlreichen Spielen verbessern – jedoch nicht ohne Kompromisse.

Die technische Weiterentwicklung der PlayStation 5 Pro rückt mit einer umfangreichen Analyse erneut in den Fokus.

Im Zentrum steht dabei die aktualisierte, KI-gestützte Upscaling-Technologie PSSR, die in über 20 Spielen auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft wurde.

Untersucht wurden sowohl neuere Titel als auch bereits bekannte Spiele, die zuvor für Diskussionen gesorgt hatten.

Dazu zählen unter anderem Resident Evil Requiem, Alan Wake 2, Silent Hill f und Final Fantasy VII Rebirth. Neben nativer PSSR-Integration wurde auch der sogenannte Enhanced Image Quality Mode analysiert, der direkt über das System aktiviert werden kann.

Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. In vielen Fällen sorgt PSSR für eine sichtbar schärfere Darstellung, stabilere Bildqualität und verbesserte Details in Umgebungen und Charaktermodellen. Besonders feine Strukturen und Bildklarheit profitieren von der Technologie, wodurch Szenen insgesamt ruhiger und definierter wirken.

Allerdings wird auch deutlich, dass PSSR nicht in jedem Spiel als endgültige Lösung für Upscaling dient. Einige Titel zeigen weiterhin Schwächen, etwa bei der Kantenglättung oder in bewegten Szenen, wo Artefakte auftreten können. Gerade bei Spielen, die bereits zuvor kritisch betrachtet wurden, bleiben Unterschiede sichtbar.

Der Enhanced Image Quality Mode liefert zusätzlich interessante Ergebnisse. Durch die systemseitige Aktivierung können auch Titel ohne native Unterstützung profitieren, allerdings hängt die Qualität stark vom jeweiligen Spiel ab.

Die Analyse macht deutlich, dass die PS5 Pro mit PSSR einen wichtigen Schritt in Richtung verbesserter Bildqualität geht, gleichzeitig jedoch noch nicht in allen Fällen das volle Potenzial ausschöpft.

Die Technologie entwickelt sich weiter und dürfte mit zukünftigen Updates und optimierten Spielen weiter an Bedeutung gewinnen.