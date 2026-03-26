PlayStation 5: PS5 Pro PSSR Upgrade – Über 20 Spiele im großen Grafik-Test

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Image: Sony PlayStation

Eine umfassende Analyse der PS5 Pro zeigt, wie PSSR und der Enhanced Image Quality Mode die Grafik in zahlreichen Spielen verbessern – jedoch nicht ohne Kompromisse.

Die technische Weiterentwicklung der PlayStation 5 Pro rückt mit einer umfangreichen Analyse erneut in den Fokus.

Im Zentrum steht dabei die aktualisierte, KI-gestützte Upscaling-Technologie PSSR, die in über 20 Spielen auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft wurde.

Untersucht wurden sowohl neuere Titel als auch bereits bekannte Spiele, die zuvor für Diskussionen gesorgt hatten.

Dazu zählen unter anderem Resident Evil Requiem, Alan Wake 2, Silent Hill f und Final Fantasy VII Rebirth. Neben nativer PSSR-Integration wurde auch der sogenannte Enhanced Image Quality Mode analysiert, der direkt über das System aktiviert werden kann.

Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. In vielen Fällen sorgt PSSR für eine sichtbar schärfere Darstellung, stabilere Bildqualität und verbesserte Details in Umgebungen und Charaktermodellen. Besonders feine Strukturen und Bildklarheit profitieren von der Technologie, wodurch Szenen insgesamt ruhiger und definierter wirken.

Allerdings wird auch deutlich, dass PSSR nicht in jedem Spiel als endgültige Lösung für Upscaling dient. Einige Titel zeigen weiterhin Schwächen, etwa bei der Kantenglättung oder in bewegten Szenen, wo Artefakte auftreten können. Gerade bei Spielen, die bereits zuvor kritisch betrachtet wurden, bleiben Unterschiede sichtbar.

Der Enhanced Image Quality Mode liefert zusätzlich interessante Ergebnisse. Durch die systemseitige Aktivierung können auch Titel ohne native Unterstützung profitieren, allerdings hängt die Qualität stark vom jeweiligen Spiel ab.

Die Analyse macht deutlich, dass die PS5 Pro mit PSSR einen wichtigen Schritt in Richtung verbesserter Bildqualität geht, gleichzeitig jedoch noch nicht in allen Fällen das volle Potenzial ausschöpft.

Die Technologie entwickelt sich weiter und dürfte mit zukünftigen Updates und optimierten Spielen weiter an Bedeutung gewinnen.

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25 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 200375 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.03.2026 - 17:04 Uhr

    Also bei denen die vom Entwickler mit dem upscaler verbessert wurden super, bei denen dies einfach draufgespielt haben eher mäh.

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  2. HakunaTraumata 120980 XP Man-at-Arms Bronze | 26.03.2026 - 17:10 Uhr

    Also gt7 haben sie nochmal etwas besser hinbekommen dadurch. Werde ab morgen in meinem Urlaub mal meine Bibliothek ausprobieren und gucken was ich so an Verbesserungen entdecke

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  3. CodeX 50550 XP Nachwuchsadmin 5+ | 26.03.2026 - 17:19 Uhr

    PSSR hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.
    GTA VI wird ein Traum
    Mich würde mal ein Vergleich zu FSR 4 interessieren.

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    • faktencheck 175320 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 26.03.2026 - 18:22 Uhr
      Antwort auf CodeX

      Auf alle Fälle wird GTA 6 technisch ein Traum – auf Playstation 5 pro. 💙💪🥇

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  4. Scavenger 12765 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 26.03.2026 - 17:45 Uhr

    „PS5 Pro’s New PSSR System Override Is Just As Good As We Hoped
    In conclusion though, we’ve now looked at in excess of 25 games in total on PS5 Pro using the new PSSR and it’s a major win: a drop-in replacement that cleans up most of the first generation upscaler’s issues without compromising performance. There’s still room for improvement, but in image quality terms, this is the moment where PlayStation 5 Pro finally starts to look like the machine it was always meant to be.“

    @ DF

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    • I Legend l 20935 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.03.2026 - 17:52 Uhr
      Antwort auf Scavenger

      Wem kann ich denn nun glauben, ohne mich selbst tief durch die Materie zu wühlen? (selbst testen kann ich in Ermangelung einer Playstation nicht).
      DF, die ich eigentlich für sehr kompetent halte, sagen (ich traue deinem Zitat einfach mal) der Upscaler ist super.
      Die ganzen Comments hier sagen, der Upscaler ist totaler Müll.

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      • Scavenger 12765 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 26.03.2026 - 18:16 Uhr
        Antwort auf I Legend l

        Bild dir einfach deine eigene Meinung. DF haben eine eigene Webseite (digitalfoundry.net) da gibt es einen Artikel zum Video und das hier die Meinungen auseinander gehen, ist keine große Überraschung. Sony Bashing ist halt hier der Standard. Dasselbe gilt auf für P3, da wird auch alles schlecht geredet, sobald es um MS geht.

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      • faktencheck 175320 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 26.03.2026 - 18:20 Uhr
        Antwort auf I Legend l

        Also ich würde den hier anwesenden „Tech-Experten“ glauben. Deren fundierte Analysen sind der „Goldstandard“. 😂

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