PlayStation 5: PS5 Pro PSSR Upgrade – Über 20 Spiele im großen Grafik-Test

Die technische Weiterentwicklung der PlayStation 5 Pro rückt mit einer umfangreichen Analyse erneut in den Fokus.
Im Zentrum steht dabei die aktualisierte, KI-gestützte Upscaling-Technologie PSSR, die in über 20 Spielen auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft wurde.
Untersucht wurden sowohl neuere Titel als auch bereits bekannte Spiele, die zuvor für Diskussionen gesorgt hatten.
Dazu zählen unter anderem Resident Evil Requiem, Alan Wake 2, Silent Hill f und Final Fantasy VII Rebirth. Neben nativer PSSR-Integration wurde auch der sogenannte Enhanced Image Quality Mode analysiert, der direkt über das System aktiviert werden kann.
Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. In vielen Fällen sorgt PSSR für eine sichtbar schärfere Darstellung, stabilere Bildqualität und verbesserte Details in Umgebungen und Charaktermodellen. Besonders feine Strukturen und Bildklarheit profitieren von der Technologie, wodurch Szenen insgesamt ruhiger und definierter wirken.
Allerdings wird auch deutlich, dass PSSR nicht in jedem Spiel als endgültige Lösung für Upscaling dient. Einige Titel zeigen weiterhin Schwächen, etwa bei der Kantenglättung oder in bewegten Szenen, wo Artefakte auftreten können. Gerade bei Spielen, die bereits zuvor kritisch betrachtet wurden, bleiben Unterschiede sichtbar.
Der Enhanced Image Quality Mode liefert zusätzlich interessante Ergebnisse. Durch die systemseitige Aktivierung können auch Titel ohne native Unterstützung profitieren, allerdings hängt die Qualität stark vom jeweiligen Spiel ab.
Die Analyse macht deutlich, dass die PS5 Pro mit PSSR einen wichtigen Schritt in Richtung verbesserter Bildqualität geht, gleichzeitig jedoch noch nicht in allen Fällen das volle Potenzial ausschöpft.
Die Technologie entwickelt sich weiter und dürfte mit zukünftigen Updates und optimierten Spielen weiter an Bedeutung gewinnen.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also bei denen die vom Entwickler mit dem upscaler verbessert wurden super, bei denen dies einfach draufgespielt haben eher mäh.
Also gt7 haben sie nochmal etwas besser hinbekommen dadurch. Werde ab morgen in meinem Urlaub mal meine Bibliothek ausprobieren und gucken was ich so an Verbesserungen entdecke
PSSR hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht.
GTA VI wird ein Traum
Mich würde mal ein Vergleich zu FSR 4 interessieren.
Auf alle Fälle wird GTA 6 technisch ein Traum – auf Playstation 5 pro. 💙💪🥇
„PS5 Pro’s New PSSR System Override Is Just As Good As We Hoped
In conclusion though, we’ve now looked at in excess of 25 games in total on PS5 Pro using the new PSSR and it’s a major win: a drop-in replacement that cleans up most of the first generation upscaler’s issues without compromising performance. There’s still room for improvement, but in image quality terms, this is the moment where PlayStation 5 Pro finally starts to look like the machine it was always meant to be.“
@ DF
Wem kann ich denn nun glauben, ohne mich selbst tief durch die Materie zu wühlen? (selbst testen kann ich in Ermangelung einer Playstation nicht).
DF, die ich eigentlich für sehr kompetent halte, sagen (ich traue deinem Zitat einfach mal) der Upscaler ist super.
Die ganzen Comments hier sagen, der Upscaler ist totaler Müll.
Bild dir einfach deine eigene Meinung. DF haben eine eigene Webseite (digitalfoundry.net) da gibt es einen Artikel zum Video und das hier die Meinungen auseinander gehen, ist keine große Überraschung. Sony Bashing ist halt hier der Standard. Dasselbe gilt auf für P3, da wird auch alles schlecht geredet, sobald es um MS geht.
Also ich würde den hier anwesenden „Tech-Experten“ glauben. Deren fundierte Analysen sind der „Goldstandard“. 😂