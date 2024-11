PlayStation 5: PS5 Pro soll 10-Jahres-Generationenzyklus garantieren

Im Gespräch mit Variety sagte Hideaki Nishino, dass die Entwicklung der PlayStation 5 Pro schon vor der PlayStation 5 begonnen habe und die PS5 Pro immer auf dem Plan bei Sony stand. Die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro sollen zusammen den 10-Jahre-Generationszyklus für Sony unterstützen und garantieren.

Außerdem erklärte er, dass die PS5 Pro keine neue Generation sei und dieses Modell weiterhin zur PlayStation 5-Reihe gehört.

„Ich wollte nur sagen, dass die Pro keine Next-Gen ist“, sagte Nishino. „Sie ist immer noch in der PS5-Generation. Die PS5 Pro wird alles tun, was die PS5 tut. Es ist also eine Entscheidung der Verbraucher. Wenn sie ein Bedürfnis nach mehr Visualität sehen, werden sie es bekommen. Wir wollten also eine Option für den Verbraucher innerhalb der Generation bieten, das ist es, was wir tun.“