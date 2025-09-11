PlayStation 5: PS5 Pro soll Anfang 2026 FSR 4-Upgrade erhalten – Gerücht

Neue Gerüchte deuten auf Firmware-Update mit FSR 4-Unterstützung für PlayStation 5 Pro hin!

Gerüchte zufolge wird die PS5 Pro Anfang 2026 ein bedeutendes Upgrade durch FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) erhalten.

Laut aktuellen Informationen aus der Community soll ein Firmware-Update die Konsole mit den neuesten Bildskalierungs-Technologien von AMD ausstatten. Diese Entwicklung fällt zeitlich in den gleichen Rahmen, in dem AMD FSR 4 auch für RDNA 3-Grafikkarten veröffentlicht werden soll, was gegen Ende 2025 erwartet wird.

Sony und AMD hatten bereits im Dezember 2024 eine Partnerschaft angekündigt, um KI-gestützte Grafik- und Gameplay-Technologien auf die PlayStation 5 und insbesondere die PS5 Pro zu bringen.

Mark Cerny, leitender Architekt der Konsole, erklärte im März 2025, dass die Integration von FSR 4 in die PlayStation Super Resolution (PSSR) die Grafikqualität deutlich steigern und Spiele mit noch schärferen, detailreicheren Bildern ausstatten soll.

Sollten sich die Berichte bestätigen, könnten Besitzer der PS5 Pro im ersten Quartal 2026 mit einem Update rechnen, das modernste Upscaling-Technik auf Konsolenebene verfügbar macht. Das Ziel von Sony und AMD ist es, die Leistung der PlayStation nachhaltig zu verbessern und Entwicklern erweiterte Tools für visuell beeindruckendere Spiele bereitzustellen.

Damit wäre die PS5 Pro eine der ersten Konsolen, die auf FSR 4 setzt und somit den grafischen Standard für die nächste Gaming-Generation auf ein neues Niveau hebt. Bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Sony oder AMD bleibt diese Information jedoch ein Gerücht.