PlayStation 5: PS5 Pro weder in den USA noch in UK ausverkauft

Seit dem 26. September können PlayStation-Fans die PlayStation 5 Pro zu einem Preis von 799,99 € vorbestellen.

Doch die Nachfrage scheint vorerst nicht so hoch zu sein, wie womöglich von Sony gedacht, denn wie jetzt herauskam, ist die PlayStation 5 Pro weder in den USA, im Vereinigten Königreich, noch in Deutschland (und weiteren Ländern) ausverkauft.

Ausverkauft ist die PS5 Pro nach dem ersten „Hype“ also schon einmal nicht, was auf gut gefüllte Regale zur Weihnachtssaison hinweisen könnte.