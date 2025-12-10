PlayStation 5: PS5-Schockwarnung: Alle Modelle von gefährlicher Liquid-Metal-Abnutzung bedroht

Ein neuer Bericht sorgt in der PlayStation-Community für Aufsehen. Ein auf Reparaturen spezialisierter Servicetechniker weist darauf hin, dass alle PS5-Konsolen im Laufe ihrer Nutzung potenziell von einer schleichenden Degradation des Liquid Metal betroffen sein könnten.

Dieses Material dient als zentrale Wärmeleitkomponente zwischen dem APU-Chip und dem Kühlsystem der PlayStation-5-Hardware.

Laut dem Techniker, der unter dem Namen Modyfikatorcasper aktiv ist, trocknet die Flüssigmetall-Schicht bei manchen Geräten aus, oxidiert und verliert dadurch zunehmend ihre thermischen Eigenschaften.

Er dokumentiert diesen Effekt anhand eines PS5-Slim-Modells, das weniger als eineinhalb Jahre alt ist und bereits deutliche Verklumpungen im Liquid Metal aufweist.

Diese Veränderungen führen dazu, dass die Konsole Hitze schlechter ableitet, was langfristig zu höheren Temperaturen und potenziellen Überhitzungsproblemen führen kann.

Nach seiner Darstellung betrifft dieser Prozess alle PS5-Modelle, unabhängig davon, ob sie vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Der Techniker führt die Ursache auf die Qualität der ursprünglichen Anwendung und die natürliche Abnutzung durch Temperaturwechsel zurück.

Sony selbst hat bisher keine Stellungnahme zu möglichen flächendeckenden Problemen abgegeben.

Der Experte weist jedoch darauf hin, dass spätere Revisionen wie die CFI-2100-, CFI-2200- und CFI-2116-Modelle über überarbeitete Kühlsysteme verfügen, die mit dem PS5-Pro-Design verwandt sind und durch tiefere Kühlrippen ein Austrocknen und Auslaufen des Liquid Metal verhindern sollen.

Dennoch geht er davon aus, dass alle PlayStation-5-Geräte – auch die neueren – im Laufe der Jahre professionelle Wartung benötigen könnten, wenn sich die thermischen Eigenschaften weiter verschlechtern.

Während Sony keinerlei Hinweise auf ein weitverbreitetes Hardwareproblem liefert, ist die Thematik für viele Spieler relevant, da das interne Liquid Metal eine zentrale Rolle für die Hitzeableitung und die Stabilität der Next-Gen-Hardware spielt.

Sollte sich die Problematik tatsächlich in größerem Umfang bestätigen, wären Garantieprogramme und Reparaturservices ein entscheidender Faktor für Besitzer der PS5-Konsole.

PS5 MYTH BUSTED! 🤯

A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!

Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a… pic.twitter.com/COD7L57lMl — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) December 9, 2025