PlayStation 5: PS5-Schockwarnung: Alle Modelle von gefährlicher Liquid-Metal-Abnutzung bedroht

Ein neuer Bericht sorgt in der PlayStation-Community für Aufsehen. Ein auf Reparaturen spezialisierter Servicetechniker weist darauf hin, dass alle PS5-Konsolen im Laufe ihrer Nutzung potenziell von einer schleichenden Degradation des Liquid Metal betroffen sein könnten.
Dieses Material dient als zentrale Wärmeleitkomponente zwischen dem APU-Chip und dem Kühlsystem der PlayStation-5-Hardware.
Laut dem Techniker, der unter dem Namen Modyfikatorcasper aktiv ist, trocknet die Flüssigmetall-Schicht bei manchen Geräten aus, oxidiert und verliert dadurch zunehmend ihre thermischen Eigenschaften.
Er dokumentiert diesen Effekt anhand eines PS5-Slim-Modells, das weniger als eineinhalb Jahre alt ist und bereits deutliche Verklumpungen im Liquid Metal aufweist.
Diese Veränderungen führen dazu, dass die Konsole Hitze schlechter ableitet, was langfristig zu höheren Temperaturen und potenziellen Überhitzungsproblemen führen kann.
Nach seiner Darstellung betrifft dieser Prozess alle PS5-Modelle, unabhängig davon, ob sie vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Der Techniker führt die Ursache auf die Qualität der ursprünglichen Anwendung und die natürliche Abnutzung durch Temperaturwechsel zurück.
Sony selbst hat bisher keine Stellungnahme zu möglichen flächendeckenden Problemen abgegeben.
Der Experte weist jedoch darauf hin, dass spätere Revisionen wie die CFI-2100-, CFI-2200- und CFI-2116-Modelle über überarbeitete Kühlsysteme verfügen, die mit dem PS5-Pro-Design verwandt sind und durch tiefere Kühlrippen ein Austrocknen und Auslaufen des Liquid Metal verhindern sollen.
Dennoch geht er davon aus, dass alle PlayStation-5-Geräte – auch die neueren – im Laufe der Jahre professionelle Wartung benötigen könnten, wenn sich die thermischen Eigenschaften weiter verschlechtern.
Während Sony keinerlei Hinweise auf ein weitverbreitetes Hardwareproblem liefert, ist die Thematik für viele Spieler relevant, da das interne Liquid Metal eine zentrale Rolle für die Hitzeableitung und die Stabilität der Next-Gen-Hardware spielt.
Sollte sich die Problematik tatsächlich in größerem Umfang bestätigen, wären Garantieprogramme und Reparaturservices ein entscheidender Faktor für Besitzer der PS5-Konsole.
PS5 MYTH BUSTED! 🤯
A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!
Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a… pic.twitter.com/COD7L57lMl
— modyfikatorcasper (@Modyfikator89) December 9, 2025
Komische News.
Komischer Kommentar.
Hmmm, da er es nur bei einer Konsole getestet hat, ist das hier ziemlich nichtssagend. Hätte er es bei mehreren getestet, am besten auch zu Konsolen von verschiedenen Regionen, wäre seine Aussage glaubwürdiger gewesen aber so nicht.
Zum glück sehen das die Leute unter seinem Post ähnlich. Ich zitiere an der Stelle mal den top comment unter seinem Beitrag:
„I had a PS5 from Day One, until I sold it to get the Pro again on Day One.
In 5 years I never had hardware issues with either console.
You may end up with a faulty product but chances are in the region of 1%. That’s why warranty exists. And I always extend warranty to 3 years.“
Naja, für die üblichen Verdächtigen reichts, um mal wieder was gegen die Playstation zu sagen.
Übrigens. Gibt es auch eine News zu seinem aktuellsten Twitter Post, wo die Xbox Series X deutlich mehr Wärme aufzeigt als die PS5? ^^
Dieser Twitter Post von ihm ist nicht glaubwürdig.
Hier wird nur geglaubt was in die eigene Bubble passt.
Wichtig tuher 🥱
Genau wie damals als alle meinten die Konsole darf nicht vertikal aufgestellt werden
Ps5 und auch Pro sind im Dauerbetrieb Nix passiert
Das ist aber keine neue Erkenntnis, dies wurde schon vor einiger Zeit Befürchtet und ich glaube auch belegt.. also dass es da durchaus Probleme gibt
Liquid schlecht. Paste gut
Da drück ik ma die Daumen 😅✌🏻
Ein „Experte“ auf Twitter behauptet etwas, das man vorher so noch nie gehört hat, okay 😏
Ich selber habe 4 Playsis, nix, aber null-niente kaputt, alles DayOne Pro’s und eine DayOne Vanilla Ps5, alles wie am ersten Tag perfekt. Keiner meiner Freunde hat ein Problem, läuft erste Sahne. Alle Konsolen stehen zudem aufrecht, bis auf eine.
4 mal Glück ist können😉
Wenn ich die von meinen Freunden mitzähle ist es meistern.
Warte doch den Sommer ab, bevor du sowas behauptest.
In den 35 Jahren die ich Zocke sind mir nur 2 Konsolen kaputt gegangen. Die erste Xbox 360 und die WII U, beide damals neu geholt, beide in der Garantiezeir defekt gewesen, beide beim Zocken von Scifi RPGs. (Mass Effect und Xenoblade X)