PlayStation 5: PS5-Verkäufe brechen um 46 % ein – Sony kämpft mit Preis- und Speicherkrise

Sony hat im aktuellen Geschäftsbericht einen deutlichen Rückgang der PlayStation-5-Verkäufe gemeldet und gleichzeitig auf anhaltende wirtschaftliche und marktbedingte Herausforderungen hingewiesen.
Im letzten Quartal des Geschäftsjahres wurden lediglich rund 1,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft. Das entspricht einem Rückgang von etwa 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
PS5-Kennzahlen im Überblick
- 1,5 Millionen PS5-Verkäufe im letzten Quartal
- Rückgang von rund 46 % im Jahresvergleich
Sony führt die Entwicklung unter anderem auf mehrfach gestiegene Preise der Konsole zurück. Innerhalb eines Jahres wurde der Preis der Standard-PS5 in mehreren Schritten von rund 499,99 US-Dollar auf bis zu 649,99 US-Dollar angehoben.
Als Gründe nennt das Unternehmen „anhaltende Belastungen im globalen wirtschaftlichen Umfeld“ sowie steigende Kosten im Bereich Speicherchips, die Teil einer breiteren Marktkrise sind. Zusätzlich verweist Sony auf geopolitische Spannungen und eingeschränkte Lieferketten.
Das Unternehmen plant, die Hardwareverkäufe künftig stärker an der verfügbaren Speicherproduktion auszurichten, um Profitabilität trotz steigender Kosten zu sichern.
Parallel dazu hatte Sony bereits zuvor erklärt, nur die „minimal notwendige Menge“ an Speicherchips für wichtige Verkaufszeiträume gesichert zu haben und arbeitet weiterhin mit mehreren Zulieferern zusammen.
Auch im Gesamtmarkt zeigt sich ein schwächeres Hardware-Umfeld. Neben Sony meldete Microsoft rückläufige Xbox-Hardware-Umsätze, während auch Nintendo im Zuge kommender Preisänderungen und Prognosen von sinkenden Verkäufen spricht.
Zusätzlich belastet wird Sony durch eine Abschreibung im Zusammenhang mit Bungie in Höhe von rund 765 Millionen US-Dollar, was die Herausforderungen im Live-Service-Segment weiter unterstreicht.
Die aktuellen Zahlen zeigen damit ein insgesamt angespanntes Konsolenmarktumfeld mit sinkender Nachfrage und steigenden Produktionskosten.
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gestiegen Preise,
Irgendwann ist der Markt auch gesättigt und wie ich finde ganz wichtig: aktuell kaum Anreize, da kaum bis gar keine guten Spiele.
Wie jetzt, die Leute kaufen keine 900€ PS5 Pro? Was erlaubt sich das undankbare Volk?
Spass beiseite, daran kann man schön sehen was nächste Generation passiert.
Sony ist abhängig von der Playstation, Next Gen könnte zum Fiasko werden.
PS6 zwischen 800€ und 1000€- Verkäufe brechen ein, nicht mal die Hälfte der gewohnten Marge geht über die Ladentische, könnte das Ende von Sony bedeuten.
PS6 kostet um die 600€, könnte funktionieren, Helix Beitzer halten sich die Bäuche vor lachen.
Realistische Option, Sony baut eine PS6 für Erwachsene und eine PS6S für die Kinderzimmer.
Die Fanboys tanzen auf den Straßen, erzählen was von „Ruelz“, „Macht“ und „Dominanz“ und freuen sich, das Sony so ein cleverer Schachzug gelungen ist. Durch Praktikant Cernys neue Wunder SSD ist das Thema ausbremsen schon vor dem Launch vom Tisch.
Es wird auf jedenfall spannend, zurücklehnen, genießen und sich auf Project Helix freuen, während dem weißen Ritter das Wasser bis zum Hals steht.
Playstation ist tot und Karma is a Bitch, Freunde der Sonne😁
Unfuckingfassbar das die so nen 900 Ocken Schapper links liegen lassen …
Qualität hat doch ihren Preis, die PS Spieler legen Wert darauf 🙃👍.
Hauptsache es klappert an allen Ecken und Enden!
Das soll so sein, Sony muss sich diese Qualitätsmerkmale patentieren lassen.
Xbox dreht gerade ihr gesamtes Konzept auf links und schüttelt alles gewaltig durch.
Deshalb ist auch Aufbruchs Stimmung spürbar .
Bei der PlayStation sieht es da ganz anders aus, da wird sich erst etwas ändern wenn Sony endlich begreift das ihre eigene Firmen Politik nicht mehr funktioniert . Besonders im Hinblick auf ihre GaaS/ Live Service Strategie .
Kein Wunder bei DEN Preisen!
600 – 900 Euro für eine Konsole auslegen geht ja gar nicht. Haben die Lack gesoffen?
Gut. Die Preis-„Krise“ ist aber selbst geschaffen. Auch wenn die Speicherpreis „Krisen“ da fließend mit eingehen. Dennoch: Preise von alternder Technik erhöhen kommt einfach nicht gut an.
Mittlerweile haben alle drei großen Hersteller Ihre Preise angezogen. Und das mitunter nicht wenig. Wenn das so bleibt, bin ich als absoluter core gamer, seit Jahrzehnten, auch irgendwann mal raus.
Das irgendwann die Konsolenverkäufe einbrechen sollte niemanden wundern, mit der aktuellen Lage und der Erhöhung der der Preise.
Sony hatte von Jahr zu Jahr Rekordverkäufe und man nähere sich immer mehr dem Ende der aktuellen Gen.
Mit Wolverine, Fable und GTA wird es sowieso Ende des Jahres einen boost der Verkäufe geben.
Bin zumindest ziemlich zuversichtlich das GTA 6 dieses Jahr, da anscheinend Sony Mails an Ps4 Besitzer bezüglich GTA 6 verschickt.