PlayStation 5: PS5-Verkäufe brechen um 46 % ein – Sony kämpft mit Preis- und Speicherkrise

PS5-Verkäufe fallen deutlich um 46 Prozent nach Preiserhöhungen und Speicherproblemen.

Sony hat im aktuellen Geschäftsbericht einen deutlichen Rückgang der PlayStation-5-Verkäufe gemeldet und gleichzeitig auf anhaltende wirtschaftliche und marktbedingte Herausforderungen hingewiesen.

Im letzten Quartal des Geschäftsjahres wurden lediglich rund 1,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft. Das entspricht einem Rückgang von etwa 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

PS5-Kennzahlen im Überblick

1,5 Millionen PS5-Verkäufe im letzten Quartal

Rückgang von rund 46 % im Jahresvergleich

Sony führt die Entwicklung unter anderem auf mehrfach gestiegene Preise der Konsole zurück. Innerhalb eines Jahres wurde der Preis der Standard-PS5 in mehreren Schritten von rund 499,99 US-Dollar auf bis zu 649,99 US-Dollar angehoben.

Als Gründe nennt das Unternehmen „anhaltende Belastungen im globalen wirtschaftlichen Umfeld“ sowie steigende Kosten im Bereich Speicherchips, die Teil einer breiteren Marktkrise sind. Zusätzlich verweist Sony auf geopolitische Spannungen und eingeschränkte Lieferketten.

Das Unternehmen plant, die Hardwareverkäufe künftig stärker an der verfügbaren Speicherproduktion auszurichten, um Profitabilität trotz steigender Kosten zu sichern.

Parallel dazu hatte Sony bereits zuvor erklärt, nur die „minimal notwendige Menge“ an Speicherchips für wichtige Verkaufszeiträume gesichert zu haben und arbeitet weiterhin mit mehreren Zulieferern zusammen.

Auch im Gesamtmarkt zeigt sich ein schwächeres Hardware-Umfeld. Neben Sony meldete Microsoft rückläufige Xbox-Hardware-Umsätze, während auch Nintendo im Zuge kommender Preisänderungen und Prognosen von sinkenden Verkäufen spricht.

Zusätzlich belastet wird Sony durch eine Abschreibung im Zusammenhang mit Bungie in Höhe von rund 765 Millionen US-Dollar, was die Herausforderungen im Live-Service-Segment weiter unterstreicht.

Die aktuellen Zahlen zeigen damit ein insgesamt angespanntes Konsolenmarktumfeld mit sinkender Nachfrage und steigenden Produktionskosten.