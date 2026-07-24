PlayStation 5: PSN down – PlayStation Network kämpft derzeit mit einer Störung

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Image: KI-generiert

Das PlayStation Network ist derzeit von einer Störung betroffen und einzelne Online-Dienste können nur eingeschränkt funktionieren.

Aktuell ist das PlayStation Network von einer Störung betroffen. Dadurch kann es für PlayStation-Spieler derzeit zu Problemen bei der Nutzung der Online-Dienste kommen.

Welche PSN-Funktionen konkret betroffen sind und wie umfangreich die Störung ausfällt, geht aus den bislang vorliegenden Informationen nicht hervor. Spieler melden Error Code WS-116486-6, was keine Verbindung zum Server bedeutet.

Ebenso ist derzeit nicht bekannt, wodurch die Probleme verursacht werden oder wann sämtliche Dienste wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Sobald weitere Informationen zum PlayStation Network-Ausfall oder eine Entwarnung vorliegen, werden wir darüber berichten.

Quelle
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16 Kommentare Added

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  1. DR. ACULA666 22720 XP Nasenbohrer Level 2 | 24.07.2026 - 15:18 Uhr

    Pünktlich zum WE ~ PSN is down. Tolle Wurst. Ist der Andrang auf Halo-Geilo derart groß, dass das BSN gleich den Hintern lupft?

    0
  3. I Beelzebul I 53170 XP Nachwuchsadmin 6+ | 24.07.2026 - 16:04 Uhr

    Spiele seit etwa 13 Uhr und hab nichts gemerkt. Auch das runterladen von Spielen ist kein Problem. Muss wohl noch irgendwie durchgerutscht sein ^^

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