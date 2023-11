PlayStation 5: Qualitätsprobleme bei Sonys DualSense Edge

Günstig ist der DualSense Edge nicht. Geführt wird er mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 240,- Euro, preislich liegt er jedenfalls zumeist jenseits der 200 Euro. Für dieses Sümmchen würde man Qualität erwarten, doch so manch ein Bericht lässt auch jetzt noch darauf schließen, dass der PlayStation-5-Controller nicht immer hält, was er verspricht.

Joseph Cox von 404 Media etwa schreibt nicht nur von Qualitätsproblemen, er macht auch mit Fotos deutlich, was er meint. Erneut sind die gummierten Griffe des PlayStation-Controllers das Problem. Laut Cox werfe die Oberfläche Blasen, ehe sie sich „wie eine Bananenschale“ ablöse.

Völlig überraschend trudelt der Bericht von Cox, der aktuell für Aufsehen sorgt und auf die Qualitätsmängel hinweist, nicht ein. Schon im Mai meldete etwa Wayne Cowland auf X, ehemals Twitter, dass sein DualSense Edge aufgrund natürlicher Hautfette nach nur kurzer Zeit verfärbt sei und man ihm trotz nur leichten Gebrauchs den Verschleiß ansehe.

Wenngleich mehrere Nutzer darauf hinweisen, ihren Controller nur wenig gebraucht zu haben, scheint die Häufigkeit, mit der gespielt wird, keinen Einfluss auf die Blasenbildung und die Verfärbungen zu nehmen. Egal, ob selten oder täglich gespielt wird, die Abnutzung wirkt stets ähnlich. Stattdessen tritt das, was ein Produktionsfehler zu sein scheint, beim DualSense-Edge-Controller unabhängig vom Gebrauch mal mehr, mal weniger intensiv in Erscheinung.

Von Seiten Sonys meldete man sich bislang nicht zu dem Problem.

Hier nur einige wenige Beispiele, die im Netz zu finden sind:

@AskPlayStation I bought my Dualsense Edge around March and noticed both sides of the rubber grip are bubbling and lifting. I barely used it and notice multiple people are having same issues. It's also Is this a common defect? Is this covered under warranty? pic.twitter.com/PyqOrLwZnu

@PlayStationUK Hi, the grip on my Dualsense edge is already starting to peel off after light use and is also yellowing from natural skin oils.

I've been told this is general wear and tear! On a £200 controller! Other owners on reddit are having the same issue…. 1/2 pic.twitter.com/0DLPWn4NJz

— Wayne Cowland (@D4DW4YN3) May 20, 2023