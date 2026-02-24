PlayStation 5: Remake‑Umfrage nach Fan‑Shitstorm gelöscht

Nur wenige Tage nach der Schließung von Bluepoint fragt PlayStation nach gewünschten Remakes – die Community reagiert wütend, der Post verschwindet kurz darauf.

PlayStation hat am Wochenende für erheblichen Ärger gesorgt. Auf den offiziellen Social‑Media‑Kanälen stellte das Unternehmen die Frage, welches PlayStation‑Remake sich Fans wünschen würden – und das nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass Bluepoint Games, das Studio hinter mehreren gefeierten Remakes, geschlossen wird.

Viele Spieler empfanden das als unsensibel und völlig unpassend. Entsprechend heftig fiel die Reaktion aus. Ein besonders geteilter Kommentar eines Fans lautete:

„Ihr könnt doch nicht ernsthaft fragen: ‘Welches PlayStation‑Remake wünscht ihr euch?’, ein paar Tage nachdem ihr die Schließung von Bluepoint angekündigt habt… Was stimmt nicht mit euch!!!???!“

Nach dem aufkommenden Shitstorm löschte PlayStation den Beitrag wieder.