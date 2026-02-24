PlayStation 5: Remake‑Umfrage nach Fan‑Shitstorm gelöscht

PlayStation hat am Wochenende für erheblichen Ärger gesorgt. Auf den offiziellen Social‑Media‑Kanälen stellte das Unternehmen die Frage, welches PlayStation‑Remake sich Fans wünschen würden – und das nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass Bluepoint Games, das Studio hinter mehreren gefeierten Remakes, geschlossen wird.
Viele Spieler empfanden das als unsensibel und völlig unpassend. Entsprechend heftig fiel die Reaktion aus. Ein besonders geteilter Kommentar eines Fans lautete:
„Ihr könnt doch nicht ernsthaft fragen: ‘Welches PlayStation‑Remake wünscht ihr euch?’, ein paar Tage nachdem ihr die Schließung von Bluepoint angekündigt habt… Was stimmt nicht mit euch!!!???!“
Nach dem aufkommenden Shitstorm löschte PlayStation den Beitrag wieder.
Das ist wirklich ein schlechter Scherz von Sony. Die Antwort auf die Frage kennen die im Übrigen ganz genau: Bloodborne. Seit eh und je in Foren diskutiert und heiß ersehnt von Bluepoint als Macher natürlich. Naja, das ist jetzt kein Thema mehr.
Hatte ich auch gesehen den Post, schlechtes Timing.
Die Community Manager auf sozialen Medien sind halt nur für Unterhaltung und Bindung da mit Random fragen usw. Da wird doch nicht darauf geachtet was gerade bei Sony abgeht.
Heutige Fragen von Playstation DE auf Twitter sind z.B. erinnert ihr euch an euern ersten Besuch in dieser Stadt? Darunter ein Bild von Silent Hill 1 oder welches Haus seid ihr? (Hogwarts).
Die Frage mit Remaster und Remakes kommt auch relativ häufig.
Comedy Gold! Wenn die Rechte nicht weiß was die Linke tut.
Den Fans gegenüber ist das schon absurd, aber den Ex-Entwicklern von Bluepoint gegenüber…reden wir nicht drüber.
Mal davon abgesehen das man keine Umfrage braucht. Jeder weiß wie die Community Bloodborne hinterher sabbert.
Schwarzer Humor ist eigentlich genau mein Ding aber das musst du erstmal bringen 🙂
Armselig wie die ganzen Xbox Fanboys unter der Umfrage ihren Senf dazu geben! Die Umfrage hat übergaupt nichts mit Bluepoint Games zu tun! Lasst Sony Deutschland einfach ihre Arbeit machen!
Du verstehst offensichtlich nicht worum es geht, oder du hast den Text nicht verstanden!
Hat er nicht .
Sonst hätte verstanden das die Umfrage exakt mit der Schließung von Bluepoint Games zu tun hat.
Wer erst kürzlich ein Studio dicht macht , dessen Kern Kompetenz Remakes und Remaster waren , und kurz darauf eine Umfrage zum nächsten Remake / Remaster durch führt , sollte die Verbindung und die Kritik dahinter nachvollziehen können .
Aber was weiß ich schon 🤣
😂😂😂 Top Sony 👍🏻👍🏻👍🏻
Das ist echt peinlich von Sony. Da kann man nichts zu sagen 😂
Das ist wirklich eine sehr unprofessionelle Aktion von Seiten Sonys.
Das ist in etwas das selbe Level wie wenn der gewaltige Ehemann nachdem er seine Frau verprügelt hat frägt, ob alles in Ordnung ist.