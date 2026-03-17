PlayStation 5: Remote Play und Cloud Streaming jetzt auch in 1080p

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PlayStation Portal erweitert Remote Play und Cloud Streaming mit 1080p High Quality und neuen Benutzerfreundlichkeitsfunktionen.

PlayStation Portal entwickelt sich kontinuierlich weiter, um Spielern ein flüssigeres und hochwertigeres Remote-Play- und Cloud-Streaming-Erlebnis zu bieten.

Seit dem letzten Update im November wächst die Nutzerbasis laut offiziellen Angaben stark: Die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer stiegen im Januar im Jahresvergleich um 162 %, und mehr als 50 % der PS Portal-Nutzer sind mittlerweile PlayStation Plus Premium-Abonnenten, was die zunehmende Akzeptanz der Cloud-Dienste unterstreicht.

Ab dem 18. März wird ein neues Systemsoftware-Update global ausgerollt. Kernfunktion ist der neue 1080p High Quality Modus, der Spiele bei Remote Play und Cloud Streaming mit höherem Bitrate-Level als der Standardmodus darstellt.

Nutzer können den Modus über [Quick Menu] > [Max Resolution] aktivieren, indem die Sitzung neu gestartet wird. Das Ergebnis ist eine flüssigere Darstellung und ein höheres visuelles Niveau.

Weitere Verbesserungen betreffen die Bedienung und Benutzerfreundlichkeit: Die Produktdetailseiten für Spiele-Bundles bieten nun eine gezielte Spielauswahl beim Streaming, Game-Invites werden klar auf dem Bildschirm angezeigt, Trophy-Benachrichtigungen präsentieren Name, Bild und spezielle Platinum-Animationen, und die Suchoberfläche reagiert schneller mit direkter On-Screen-Tastatur.

Zudem erleichtert das Update neuen Nutzern den Einstieg: Mit überarbeitetem UI und Onboarding können PlayStation-Konten nun noch schneller erstellt und über QR-Code auf mobilen Geräten angemeldet werden.

Das Update unterstreicht Sonys Fokus auf ein nahtloses, visuell hochwertiges Spielerlebnis über PS Portal.

 

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46 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 68210 XP Romper Domper Stomper | 17.03.2026 - 15:05 Uhr

    Hoffentlich werden jetzt keine Leute sauer weil Playstation Nachrichten verbreitet werden 😥

    7
    • roach82 1000 XP Beginner Level 1 | 17.03.2026 - 15:30 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui

      Aber genau mein Gedanke beim lesen der Headline…

      Vielleicht beruhigt es einige wenn die Verantwortlichen… Microsoft entsetzt/beruhigt/enttäuscht etc davor setzen…

      2
      • DrFreaK666 233925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.03.2026 - 15:16 Uhr
        Antwort auf RoboCop212

        Mehr ist auch bei Streaming sinnvoll. Dank downsampling hätte man dann trotzdem ein besseres Bild statt mit 1080p

        0
        • faktencheck 171660 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 17.03.2026 - 15:21 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Downsampling würde dann doch auch eine Hardware voraussetzen die das übernimmt, oder? Wenn ja, dann scheidet die Portal aus weil nur Remote-Player.

          0
          • DrFreaK666 233925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.03.2026 - 15:26 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Was für eine Hardware? Wenn mein Monitor/TV nur 1080p kann, ich bei YouTube aber 2160p wähle, dann erhalte ich am Ende trotzdem ein besseres Bild. Wüsste nicht was für spezielle Hardware da nötig wäre

            0
            • faktencheck 171660 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 17.03.2026 - 15:35 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Die Portal müsste den 4k Stream decodieren und in 1080p wiedergeben. Dein Monitor/TV wird dann einen entsprechenden Chipsatz/Hardware besitzen um ein ruckelfreies decodieren zu ermöglichen.

              0
            • Rob Acid 17330 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.03.2026 - 15:58 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Ich muss dir tatsächlich mal zustimmen. Sofern die Hardware oder in dem Fall die Cloud es zulässt, ist downsampling eine super Sache.

              0
                • faktencheck 171660 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 17.03.2026 - 16:22 Uhr
                  Antwort auf DrFreaK666

                  Seine Antwort: „Ich muss dir tatsächlich mal zustimmen. Sofern die Hardware oder in dem Fall die Cloud es zulässt, ist downsampling eine super Sache.“ Mal zur Abwechselung Zustimmung. 🙂

                  0
      • khrim 10380 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.03.2026 - 16:46 Uhr
        Antwort auf RoboCop212

        Das ist richtig aber dadurch das nun höhere Bitraten möglich sind öffnet das nun Tür und Tor für ein OLED Model, dass nun auch Sinn macht.

        0
        • faktencheck 171660 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 17.03.2026 - 16:49 Uhr
          Antwort auf khrim

          Stimmt da gibt es ja mittlerweile diverse Gerüchte. Macht mit der höheren Bitrate Sinn.

          0
          • khrim 10380 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.03.2026 - 16:52 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Eben vorher war ich der Meinung OLED Display mit der vorhandenen Bitrate wäre Verschwendung aber jetzt macht es auch Sinn.

            0
    • DemonSlayer 22945 XP Nasenbohrer Level 2 | 17.03.2026 - 15:43 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Playstation ist in Sachen Technologie immer ein wenig hinterher. Aber schön man ist bei Full HD angekommen 😊

      Xbox Cloud ist die deutlich bessere Plattform mit der deutlich besseren Qualität.

      2
      • DrFreaK666 233925 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.03.2026 - 16:19 Uhr
        Antwort auf DemonSlayer

        „Xbox Cloud ist die deutlich bessere Plattform mit der deutlich besseren Qualität.“

        Auch du:
        „Quelle? ☺️“

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  3. Heikel 4100 XP Beginner Level 2 | 17.03.2026 - 15:40 Uhr

    Da hat der Hills wohl nur den Titel gelesen und dachte es geht um die PS5 Konsole. Dabei bietet die PS5 eine Streaming Qualität von 2160p. ^^

    Da hat er sich bestimmt schon gefreut, dass die Xbox da besser wäre aber Pustekuchen. ^^

    6
  4. Peter Quill 82270 XP Untouchable Star 1 | 17.03.2026 - 15:40 Uhr

    Warum Microsoft Sony bei der cloud gaming Qualität hinterher hinkt muss man auch erst mal verstehen.

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  5. DemonSlayer 22945 XP Nasenbohrer Level 2 | 17.03.2026 - 15:45 Uhr

    Da sich scheinbar alle Playstation-Verteidiger hier unter diesem Artikel versammelt haben.

    Hey 😊
    Hoffentlich wird die Playstation oder die Playstation-Cloud bald interessanter als XDynasty 😁✌️🫰

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  6. Jack86 50620 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.03.2026 - 15:47 Uhr

    Brauch ich nicht, auch wenn’s gut läuft. Witzig das MS da qualitativ immer noch hinterher hinkt.

    2
  7. Kenty 246970 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.03.2026 - 16:07 Uhr

    Langsam ist das hier aber kein Blick mehr über den Tellerrand sondern schon ein Platznehmen am Nachbarstisch.

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