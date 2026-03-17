PlayStation 5: Remote Play und Cloud Streaming jetzt auch in 1080p

PlayStation Portal entwickelt sich kontinuierlich weiter, um Spielern ein flüssigeres und hochwertigeres Remote-Play- und Cloud-Streaming-Erlebnis zu bieten.
Seit dem letzten Update im November wächst die Nutzerbasis laut offiziellen Angaben stark: Die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer stiegen im Januar im Jahresvergleich um 162 %, und mehr als 50 % der PS Portal-Nutzer sind mittlerweile PlayStation Plus Premium-Abonnenten, was die zunehmende Akzeptanz der Cloud-Dienste unterstreicht.
Ab dem 18. März wird ein neues Systemsoftware-Update global ausgerollt. Kernfunktion ist der neue 1080p High Quality Modus, der Spiele bei Remote Play und Cloud Streaming mit höherem Bitrate-Level als der Standardmodus darstellt.
Nutzer können den Modus über [Quick Menu] > [Max Resolution] aktivieren, indem die Sitzung neu gestartet wird. Das Ergebnis ist eine flüssigere Darstellung und ein höheres visuelles Niveau.
Weitere Verbesserungen betreffen die Bedienung und Benutzerfreundlichkeit: Die Produktdetailseiten für Spiele-Bundles bieten nun eine gezielte Spielauswahl beim Streaming, Game-Invites werden klar auf dem Bildschirm angezeigt, Trophy-Benachrichtigungen präsentieren Name, Bild und spezielle Platinum-Animationen, und die Suchoberfläche reagiert schneller mit direkter On-Screen-Tastatur.
Zudem erleichtert das Update neuen Nutzern den Einstieg: Mit überarbeitetem UI und Onboarding können PlayStation-Konten nun noch schneller erstellt und über QR-Code auf mobilen Geräten angemeldet werden.
Das Update unterstreicht Sonys Fokus auf ein nahtloses, visuell hochwertiges Spielerlebnis über PS Portal.
46 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich werden jetzt keine Leute sauer weil Playstation Nachrichten verbreitet werden 😥
Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui
Aber genau mein Gedanke beim lesen der Headline…
Vielleicht beruhigt es einige wenn die Verantwortlichen… Microsoft entsetzt/beruhigt/enttäuscht etc davor setzen…
Bei Xbox läuft es mW bereits in 1440p.
Die portal kann nur 1080p mehr wäre also Schwachsinn und wer das Display der portal kennt weiß auch das mehr unnötig ist bei der größe.
Mehr ist auch bei Streaming sinnvoll. Dank downsampling hätte man dann trotzdem ein besseres Bild statt mit 1080p
Downsampling würde dann doch auch eine Hardware voraussetzen die das übernimmt, oder? Wenn ja, dann scheidet die Portal aus weil nur Remote-Player.
Was für eine Hardware? Wenn mein Monitor/TV nur 1080p kann, ich bei YouTube aber 2160p wähle, dann erhalte ich am Ende trotzdem ein besseres Bild. Wüsste nicht was für spezielle Hardware da nötig wäre
Die Portal müsste den 4k Stream decodieren und in 1080p wiedergeben. Dein Monitor/TV wird dann einen entsprechenden Chipsatz/Hardware besitzen um ein ruckelfreies decodieren zu ermöglichen.
In der Portal werkelt wohl ein Qualcomm SG4150P SoC.
Keine Ahnung ob das schnell genug wäre für 4k streaming.
Google AI sagt allerdings: nein
ChatGPT ist der Meinung er könne es. 🙂 Habs selbst bei Gemini prüfen lassen. Selbe Ergebnis wie bei dir.
Auf KI ist halt Verlass ^^
Ich muss dir tatsächlich mal zustimmen. Sofern die Hardware oder in dem Fall die Cloud es zulässt, ist downsampling eine super Sache.
Du Vogel.
Du hast mich geblockt. Keine Ahnung, was du geschrieben hast 🤪
Seine Antwort: „Ich muss dir tatsächlich mal zustimmen. Sofern die Hardware oder in dem Fall die Cloud es zulässt, ist downsampling eine super Sache.“ Mal zur Abwechselung Zustimmung. 🙂
Psst nicht weitersagen. Lass ihn in seinem Glauben. 🙂
Glaube oben steht allgemein nicht nur Portal 😉
Das ist richtig aber dadurch das nun höhere Bitraten möglich sind öffnet das nun Tür und Tor für ein OLED Model, dass nun auch Sinn macht.
Stimmt da gibt es ja mittlerweile diverse Gerüchte. Macht mit der höheren Bitrate Sinn.
Eben vorher war ich der Meinung OLED Display mit der vorhandenen Bitrate wäre Verschwendung aber jetzt macht es auch Sinn.
Ja das macht total Sinn. Aber ich werde da wohl aussetzen.
Richtig aber lassen wir die Playstation Fans doch freuen 😜
Immer gern. 😜
Playstation bietet Streaming bis 4k.
Ja, läuft auch besser als auf Xbox. Alles getestet. Geforce bester Service für Cloud, MS kommt am Ende hinter Boosteroid und Luna. Ist halt alles Series S. Ein BG3 rumpelt da auf 30FPS. Bei Geforce läuft das auf 5K Ultra bei über 90FPS
Ist das mit BG3 nicht auch eine Einschränkung des Spiels? Maximal sind es bei Playstation 60 Fps. Schätze das Xbox da auch liegen wird.
Xbox auch und jetzt? 😃
Aber glaube es geht um Cloud gaming hier 😉
Ja ich rede von Cloud Gaming.
Playstation ist in Sachen Technologie immer ein wenig hinterher. Aber schön man ist bei Full HD angekommen 😊
Xbox Cloud ist die deutlich bessere Plattform mit der deutlich besseren Qualität.
„Xbox Cloud ist die deutlich bessere Plattform mit der deutlich besseren Qualität.“
Auch du:
„Quelle? ☺️“
Da hat der Hills wohl nur den Titel gelesen und dachte es geht um die PS5 Konsole. Dabei bietet die PS5 eine Streaming Qualität von 2160p. ^^
Da hat er sich bestimmt schon gefreut, dass die Xbox da besser wäre aber Pustekuchen. ^^
Wenn du dich auf ein Kommentar von @thehillshaveshice beziehst, dann markiere ihn doch anständig, sonst ist das schlechter Stil.
Warum Microsoft Sony bei der cloud gaming Qualität hinterher hinkt muss man auch erst mal verstehen.
Da sich scheinbar alle Playstation-Verteidiger hier unter diesem Artikel versammelt haben.
Hey 😊
Hoffentlich wird die Playstation oder die Playstation-Cloud bald interessanter als XDynasty 😁✌️🫰
Dann würden uns Perlen wie deine primitiven Trollversuche durch die Lappen gehen. 🙂
Pornhub scheint ja bei den meisten dort an oberster Stelle zu stehen, durch die erhöhte Bildqualität werden wir wohl einige deswegen nicht mehr so oft hier sehen 🙈.
Da kann ich dich beruhigen Netflix und Konsorten lassen sich nicht auf die Portal streamen.
Das wird man wohl mit dem Nachfolgergerät implementieren, Interesse scheint bei den meisten Spielern zu bestehen 🤔😅.
Ich find’s gut, mit Pornos und der Playstation können die sich dann gut auf die spätere Einsamkeit vorbereiten. 😎
Wäre auf jeden Fall eine geniale Strategie von Sony 🤣.
Eisern und mit Haut und Haaren verteidigen Sie ihre Jungfräulichkeit.
Wer braucht schon eine Freundin wenn er eine Playstation hat. Oder in Gamertermes, ich will nicht an deine Xbox, ich bleib bei meiner Playstation. xD
😀
Das ist echte Liebe 🤪👌.
Brauch ich nicht, auch wenn’s gut läuft. Witzig das MS da qualitativ immer noch hinterher hinkt.
Langsam ist das hier aber kein Blick mehr über den Tellerrand sondern schon ein Platznehmen am Nachbarstisch.
Von RobAcid? Wieso blockt er mich, wenn er trotzdem mitliest?
Verbesserungen sind doch gut 🙂.