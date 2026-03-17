PlayStation 5: Remote Play und Cloud Streaming jetzt auch in 1080p

PlayStation Portal erweitert Remote Play und Cloud Streaming mit 1080p High Quality und neuen Benutzerfreundlichkeitsfunktionen.

PlayStation Portal entwickelt sich kontinuierlich weiter, um Spielern ein flüssigeres und hochwertigeres Remote-Play- und Cloud-Streaming-Erlebnis zu bieten.

Seit dem letzten Update im November wächst die Nutzerbasis laut offiziellen Angaben stark: Die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer stiegen im Januar im Jahresvergleich um 162 %, und mehr als 50 % der PS Portal-Nutzer sind mittlerweile PlayStation Plus Premium-Abonnenten, was die zunehmende Akzeptanz der Cloud-Dienste unterstreicht.

Ab dem 18. März wird ein neues Systemsoftware-Update global ausgerollt. Kernfunktion ist der neue 1080p High Quality Modus, der Spiele bei Remote Play und Cloud Streaming mit höherem Bitrate-Level als der Standardmodus darstellt.

Nutzer können den Modus über [Quick Menu] > [Max Resolution] aktivieren, indem die Sitzung neu gestartet wird. Das Ergebnis ist eine flüssigere Darstellung und ein höheres visuelles Niveau.

Weitere Verbesserungen betreffen die Bedienung und Benutzerfreundlichkeit: Die Produktdetailseiten für Spiele-Bundles bieten nun eine gezielte Spielauswahl beim Streaming, Game-Invites werden klar auf dem Bildschirm angezeigt, Trophy-Benachrichtigungen präsentieren Name, Bild und spezielle Platinum-Animationen, und die Suchoberfläche reagiert schneller mit direkter On-Screen-Tastatur.

Zudem erleichtert das Update neuen Nutzern den Einstieg: Mit überarbeitetem UI und Onboarding können PlayStation-Konten nun noch schneller erstellt und über QR-Code auf mobilen Geräten angemeldet werden.

Das Update unterstreicht Sonys Fokus auf ein nahtloses, visuell hochwertiges Spielerlebnis über PS Portal.