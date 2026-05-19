PlayStation 5: Sammelklage in den USA fordert Rückerstattungen nach Preiserhöhung

Eine Sammelklage gegen Sony stellt mögliche Rückerstattungen für PS5-Käufer nach Preisanpassungen in den Fokus.

Nach einer Preiserhöhung der PlayStation 5 steht Sony nun im Zentrum einer Sammelklage, die Rückerstattungen für betroffene Käufer in den USA fordert und damit erhebliche finanzielle Folgen haben könnte.

Die Klage „Walker et al v. Sony Interactive Entertainment LLC“ wurde am 6. Mai 2026 vor einem US-Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht. Die Kläger argumentieren, dass Sony nach der Einführung von Zöllen im Jahr 2025 von einer „erheblichen finanziellen Zusatzrendite“ profitiert habe, die nun an Verbraucher weitergegeben werden müsse.

Hintergrund ist eine Preiserhöhung um 50 US-Dollar für alle PS5-Modelle im August 2025. Sony verwies damals auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und die Auswirkungen der von der US-Regierung eingeführten Zölle. Nachdem diese jedoch im Februar 2026 vom Obersten Gerichtshof der USA aufgehoben wurden, steht die Frage im Raum, ob Unternehmen die zusätzlichen Einnahmen behalten dürfen.

Die Kläger sehen darin einen sogenannten „doppelten Gewinn“, da die ursprüngliche wirtschaftliche Belastung durch die Zölle nachträglich entfällt. Käufer, die ihre Konsole nach der Preiserhöhung erworben haben, könnten laut Klage Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung haben.

Ein ähnliches Verfahren wurde kürzlich auch gegen Nintendo eingeleitet. Dort geht es um mögliche Rückzahlungen im Zusammenhang mit Preissteigerungen bei Switch-Zubehör, die ebenfalls durch Zölle begründet wurden.

Parallel dazu hatte Sony zuletzt auch eine Erhöhung der PlayStation Plus-Abonnementpreise angekündigt, während eine weitere Klage rund um das PlayStation Network zusätzliche Entschädigungen für Nutzer in Aussicht stellt.