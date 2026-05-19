PlayStation 5: Sammelklage in den USA fordert Rückerstattungen nach Preiserhöhung

Nach einer Preiserhöhung der PlayStation 5 steht Sony nun im Zentrum einer Sammelklage, die Rückerstattungen für betroffene Käufer in den USA fordert und damit erhebliche finanzielle Folgen haben könnte.
Die Klage „Walker et al v. Sony Interactive Entertainment LLC“ wurde am 6. Mai 2026 vor einem US-Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht. Die Kläger argumentieren, dass Sony nach der Einführung von Zöllen im Jahr 2025 von einer „erheblichen finanziellen Zusatzrendite“ profitiert habe, die nun an Verbraucher weitergegeben werden müsse.
Hintergrund ist eine Preiserhöhung um 50 US-Dollar für alle PS5-Modelle im August 2025. Sony verwies damals auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und die Auswirkungen der von der US-Regierung eingeführten Zölle. Nachdem diese jedoch im Februar 2026 vom Obersten Gerichtshof der USA aufgehoben wurden, steht die Frage im Raum, ob Unternehmen die zusätzlichen Einnahmen behalten dürfen.
Die Kläger sehen darin einen sogenannten „doppelten Gewinn“, da die ursprüngliche wirtschaftliche Belastung durch die Zölle nachträglich entfällt. Käufer, die ihre Konsole nach der Preiserhöhung erworben haben, könnten laut Klage Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung haben.
Ein ähnliches Verfahren wurde kürzlich auch gegen Nintendo eingeleitet. Dort geht es um mögliche Rückzahlungen im Zusammenhang mit Preissteigerungen bei Switch-Zubehör, die ebenfalls durch Zölle begründet wurden.
Parallel dazu hatte Sony zuletzt auch eine Erhöhung der PlayStation Plus-Abonnementpreise angekündigt, während eine weitere Klage rund um das PlayStation Network zusätzliche Entschädigungen für Nutzer in Aussicht stellt.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh man, die negativen Schlagzeilen um die Playstation reißen nicht ab. Es gab schon erfolgreiche Klagen gegen Sony. Bin gespannt ob die hier auch fruchtet.
Sachlich und nüchtern betrachtet muss man aber auch festhalten, dass das an dem Fokus deiner (und meiner) Info-Quelle hier liegt. Du weiß selbst, wie XD über Sony berichtet^^
Die Konkurrenz sollte man aber klar im Auge behalten 😉😜
Dafür gibts hier aber auch genug negatives zu MS und ordentlich Werbung für Marathon wurde hier auf der Seite auch gemacht komplett neutral. Das die Community halt etwas tendenziöser in die eine Richtung geht ist halt was anderes aber dafür gibts ja dann genug andere Plattformen die Pro Playstation sind, sogar wesentlich mehr als Pro Xbox.
So ein Blödsinn. Wollen sie jetzt jede Firma verklagen oder was? Ist als nächstes dann VW dran?
Die USA und ihre Klagen: Einfach lächerlich aus Sicht eines Europäers
Hey, bei uns gibt es momentan auch eine fette Sammelklage gegen Amazon. Geht um die Preiserhöhung von PRIME. Ich habe da auch meinen Hut in den Ring geworfen. Mit etwas Glück (und die Chancen stehen ziemlich hoch) erhalten wir einen dreistelligen Geldbetrag zurück, wenn die Nummer durch ist.
Mehr Infos:
bundesjustizamt.de/DE/Themen/Verbraucherrechte/VerbandsklageregisterMusterfeststellungsklagenregister/Verbandsklagenregister/Verbandsklagen/Klagen/202602/Anmeldung/Formular_node.html
It happens on PS
Muss ich dich jetzt blockieren, damit du mir nicht weiterhin, wie ein Stalker, in diversen Kommentarbereichen dieser Seite hinterher kommst und mit deiner viel zu viel vorhandenen freien Zeit geleitet von deiner Paranoia und deinem Fanatismus auf den Senkel gehst?
Hab da auch mitgemacht und auch bei „Stop killig games“ (oder wie das heißt).
Trotzdem ist es in den USA eine andere Hausnummer als hier. Dort wird wegen einer Kleinigkeit gleich auf Milliarden geklagt
Stop Killing Games war aber, meine ich, ja nur eine Petition. Hab da auch unterschrieben. Das mit Amazon ist was echtes mit Geld und so 😀 Aber du hast Recht, in den USA würde Amazon da mehr bluten. Aber da zahlen die ja vermutlich auch mehr Steuern. Passt doch, wenn Amazon bei uns weniger Geld bei Klagen rausgeben muss, wenn sie bei uns auch weniger Steuern zahlen müssen. 😑😑
Wie du die Playstation in jeder News verteidigst und Xbox hat verkackt in deinen Augen ohhhh man hör doch auf….
Ich würde ihn eher als sachlich einschätzen. Es gibt Kommentare PRO Playstation und es gibt Kommentare CONTRA Playstation. So ist das eben, wenn man Dinge sachlich einordnet und die Emotionalität da raus lässt, was 70% der Nutzer hier nicht können.
Man sieht immer nur das, was man sehen will und wenn er Dinge sachlich einordnet oder die ständigen (tagtäglich hundertfach hier präsenten) Manipulationsversuche der öffentlichen Wahrnehmung relativiert, dann sehen manche eben nur noch blau und halten alles, was eine Person sagt, für „Gedanken aus dem Lager des Feindes“.
Ich werde auch von ein paar Idioten gerne als Sony-Troll bezeichnet, weil ich manchmal positive Dinge über die Playstation sage oder mich auch wage, mal etwas von Microsoft zu kritisieren… dabei spiele ich seit 20 Jahren ausschließlich auf Xbox. Aber ein paar Idioten gibt es immer, die dann in mir trotzdem einen Sony-Troll sehen wollen 😀 Ich lache drüber. Und das wird er bestimmt auch tun 😉
Das Land der unbegrenzten (Klage-)Möglichkeiten.
Warum sollte Sony Geld zurück zahlen.
Durch die Preiserhöhung hat man letztes jahr erstmal zur xbox aufgeschlossen.
Aber Xbox hat nicht wegen der Zölle erhöht 😅😆
Ganz einfaches Ding, wenn man behauptet das wegen der Zölle die Erhöhung kam und diese wegfallen, dann hat man auch keinen Grund das nicht wieder zurück zu nehmen.
MS hat ja glaube ich erhöht wegen den allgemein gestiegenen Kosten und die bestehen ja weiterhin.
Naja, wie immer wird im Falle einer erfolgreichen Klage aber auch nur der amerikanische Verbraucher davon profitieren. Dabei hat Sony mit ähnlichen Mitteln auch hier ordentlich zugeschlagen…